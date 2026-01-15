Син останнього шаха Ірану обіцяє реформи та демократію після падіння режиму аятол
Син останнього шаха Ірану Реза Пахлаві опублікував власну стратегію з реформ у країні, які він планує провести після падіння режиму аятол. Серед озвучених пунктів плану – відмова від ядерної програми, визнання Ізраїлю та повне відкриття іранської економіки для світу.
Про це йдеться в офіційній заяві, яку спадковий принц опублікував у себе в Х.
Ядерна програма в Ірані: що планує кронпринц
Реза Пахлаві наголосив, що серед перших рішень після падіння режиму аятол має бути зупинка військової ядерної програми Ірану.
На його думку, Іран має виступати як стабілізуюча сила в регіоні, яка буде партнером і другом в забезпеченні глобальної безпеки.
– Підтримка терористичних груп негайно зупиниться. Вільний Іран співпрацюватиме з регіональними та глобальними партнерами у боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, наркоторгівлею та екстремістським ісламізмом, – пообіцяв він.
Також кронпринц планує радикально змінити зовнішню політику Ірану – покращити стосунки зі США та визнати Ізраїль.
Водночас фінансування тероризму з боку його держави, за його словами, повністю припиниться.
Інвестиції та нафта: які реформи обіцяє Пахлаві
Син останнього шаха повідомив, що хоче зробити так, щоб величезні природні ресурси Ірану працювали на глобальну безпеку.
– В енергетиці Іран володіє одними з найбільших запасів нафти й газу у світі. Вільний Іран стане надійним постачальником енергоресурсів для вільного світу. Формування політики буде прозорим. Дії Ірану будуть відповідальними. Ціни – передбачуваними, – наголосив він.
Також, за планами Пахлаві, Іран буде дотримуватися міжнародних стандартів та допоможе забезпечувати їхнє виконання.
Відмиванню грошей збираються покрасти край, а організовану корупцію – викорінити.
Тим часом державні установи він хоче зробити підзвітними народу.
– В економіці Іран є одним з останніх великих невикористаних ринків світу. Наше населення освічене, сучасне, а діаспора пов’язує його з усіма куточками світу. Демократичний Іран відкриє свою економіку для торгівлі, інвестицій та інновацій. І Іран буде прагнути інвестувати у мир, – написав кронпринц.
За його словами, ці плани – не просто мрія, а конкретний шлях до стабільності, вигідний усій світовій спільноті.
Хто такий Реза Пахлаві
Реза Пахлаві є спадкоємним принцем та сином останнього шаха Ірану Мохаммеда Рези Пахлаві.
Владу його батька повалили під час революції у 1979 році, в країні встановили теократичний режим, тож родина Пахлаві вимушена була покинути батьківщину й жити у вигнанні.
Принц наразі намагається об’єднати розрізнені протести в єдиний національний рух. Для цього він активно використовує міжнародні трибуни та соцмережі, щоб стати голосом іранської опозиції та домогтися повалення влади аятол.
Нагадаємо, в Ірані відбувається найпотужніша хвиля заворушень з 2022 року. Серед головних тригерів, які спричинили протести в Ірані, – катастрофічне знецінення ріала та рекордна інфляція, яка поставила мільйони людей на межу виживання.
Чинна влада намагається зупинити мітинги жорсткими репресіями, однак люди продовжують виходити на вулиці.
Багато людей, серед яких є навіть діти, загинули після зіткнення з силовиками.
Водночас Тегеран заперечує масштабність кризи в Ірані – там заявляють про те, що ситуація є контрольованою, а заворушення нібито спричинені ізраїльською змовою.