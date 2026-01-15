Син останнього шаха Ірану Реза Пахлаві опублікував власну стратегію з реформ у країні, які він планує провести після падіння режиму аятол. Серед озвучених пунктів плану – відмова від ядерної програми, визнання Ізраїлю та повне відкриття іранської економіки для світу.

Про це йдеться в офіційній заяві, яку спадковий принц опублікував у себе в Х.

Ядерна програма в Ірані: що планує кронпринц

Реза Пахлаві наголосив, що серед перших рішень після падіння режиму аятол має бути зупинка військової ядерної програми Ірану.

Зараз дивляться

На його думку, Іран має виступати як стабілізуюча сила в регіоні, яка буде партнером і другом в забезпеченні глобальної безпеки.

– Підтримка терористичних груп негайно зупиниться. Вільний Іран співпрацюватиме з регіональними та глобальними партнерами у боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, наркоторгівлею та екстремістським ісламізмом, – пообіцяв він.

Також кронпринц планує радикально змінити зовнішню політику Ірану – покращити стосунки зі США та визнати Ізраїль.

Водночас фінансування тероризму з боку його держави, за його словами, повністю припиниться.

Інвестиції та нафта: які реформи обіцяє Пахлаві

Син останнього шаха повідомив, що хоче зробити так, щоб величезні природні ресурси Ірану працювали на глобальну безпеку.

– В енергетиці Іран володіє одними з найбільших запасів нафти й газу у світі. Вільний Іран стане надійним постачальником енергоресурсів для вільного світу. Формування політики буде прозорим. Дії Ірану будуть відповідальними. Ціни – передбачуваними, – наголосив він.

Також, за планами Пахлаві, Іран буде дотримуватися міжнародних стандартів та допоможе забезпечувати їхнє виконання.

Відмиванню грошей збираються покрасти край, а організовану корупцію – викорінити.

Тим часом державні установи він хоче зробити підзвітними народу.

– В економіці Іран є одним з останніх великих невикористаних ринків світу. Наше населення освічене, сучасне, а діаспора пов’язує його з усіма куточками світу. Демократичний Іран відкриє свою економіку для торгівлі, інвестицій та інновацій. І Іран буде прагнути інвестувати у мир, – написав кронпринц.

За його словами, ці плани – не просто мрія, а конкретний шлях до стабільності, вигідний усій світовій спільноті.

Хто такий Реза Пахлаві

Реза Пахлаві є спадкоємним принцем та сином останнього шаха Ірану Мохаммеда Рези Пахлаві.

Владу його батька повалили під час революції у 1979 році, в країні встановили теократичний режим, тож родина Пахлаві вимушена була покинути батьківщину й жити у вигнанні.

Принц наразі намагається об’єднати розрізнені протести в єдиний національний рух. Для цього він активно використовує міжнародні трибуни та соцмережі, щоб стати голосом іранської опозиції та домогтися повалення влади аятол.

Нагадаємо, в Ірані відбувається найпотужніша хвиля заворушень з 2022 року. Серед головних тригерів, які спричинили протести в Ірані, – катастрофічне знецінення ріала та рекордна інфляція, яка поставила мільйони людей на межу виживання.

Чинна влада намагається зупинити мітинги жорсткими репресіями, однак люди продовжують виходити на вулиці.

Багато людей, серед яких є навіть діти, загинули після зіткнення з силовиками.

Водночас Тегеран заперечує масштабність кризи в Ірані – там заявляють про те, що ситуація є контрольованою, а заворушення нібито спричинені ізраїльською змовою.