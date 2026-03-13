Трамп відхилив пропозицію Путіна перевести уран з Ірану в Росію – Axios
- Володимир Путін запропонував Дональду Трампу перевезти збагачений уран Ірану до Росії як частину угоди про завершення війни.
- Дональд Трамп відхилив цю пропозицію, повідомили джерела Axios.
- Контроль над 450 кг урану Ірану, збагаченого на 60%, є однією з ключових військових цілей США та Ізраїлю.
У телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом цього тижня президент Росії Володимир Путін запропонував перевезти збагачений уран Ірану до Росії в рамках угоди про завершення війни.
Трамп відхилив цю пропозицію, повідомляють джерела Axios.
Контроль над 450 кілограмами урану з Ірану, збагаченого на 60%, який за кілька тижнів можна перетворити на зброю та якого вистачає для виготовлення понад 10 ядерних бомб, є однією з ключових військових цілей США та Ізраїлю.
Теоретично пропозиція Путіна могла б полегшити вивезення ядерного запасу Ірану без участі наземних військ США або Ізраїлю.
Росія вже є ядерною державою і раніше зберігала низькозбагачений уран Ірану в межах ядерної угоди 2015 року, що робить її однією з небагатьох країн, здатних прийняти цей матеріал.
Путін під час розмови з Трампом у понеділок висунув кілька ідей щодо завершення війни між США та Іраном. Пропозиція щодо урану була однією з них.
– Це не перший раз, коли це пропонували. Прропозицію не приймали. Позиція США полягає в тому, що уран потрібно взяти під контроль, – сказав один із американських чиновників Axios.
Росія висувала схожі пропозиції під час переговорів США та Ірану щодо ядерної програми у травні минулого року до того, як США та Ізраїль атакували ядерні об’єкти Ірану в червні, та за кілька тижнів до початку нинішньої війни.
Під час останнього раунду переговорів перед війною Іран відхилив ідею передачі і запропонував розбавляти уран на власних об’єктах під наглядом МАГАТЕ.
Невідомо, чи погодиться Іран на цю пропозицію зараз.
– Президент спілкується з усіма – Сі Цзіньпіном, Путіним, європейцями – і він завжди готовий укласти угоду. Але вона має бути вигідною. Президент не укладає невигідних угод, – сказав американський чиновник.
Нагадаємо, міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що США “мають низку варіантів” для контролю над високо збагаченим ураном Ірану.
Хегсет додав, що один із них – добровільна передача запасу Іраном, яку б США “залюбки прийняли”.
В інтерв’ю Fox News Radio Трамп сказав, що наразі забезпечення високо збагаченого урану не є пріоритетом США, але в якійсь момент може їм стати.
Трамп також уперше визнав, що Росія допомагає Ірану у війні, після повідомлень про те, що Москва надає розвіддані для ударів по силах США.