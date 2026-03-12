Перші Шахеди запускали по Україні іранські оператори, а не російські. Іранці навчали росіян використанню безпілотників під час реальної війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції із президентом Румунії Нікушором.

Іранці запустили по Україні перші Шахеди

Перші БпЛА Шахед запускали по Україні не російські, а іранські оператори, оскільки росіян необхідно було навчати під час реальної війни.

– Ми знаємо, як запускались перші Шахеди. Російських операторів не було. Були оператори іншої країни. Країни – звідки приїхали Шахеди. Тому що треба було навчати їх. І вони їх навчали в реальній війні, – сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що Іран давно є союзником Росії. Зокрема, Тегеран здійснював масовані поставки дронів російській стороні та надавав РФ ракети.

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що генералу Корпусу вартових ісламської революції Абдоллі Мехрабі заочно повідомили про підозру.

Він допомагав Росії у запуску виробництва ударних дронів типу Шахед для ведення агресивної війни проти України.

За словами генпрокурора, у липні 2022 року вище військово-політичне керівництво Росії вступило у змову з представниками КВІР Ірану щодо постачання та локалізації виробництва ударних безпілотників Шахед-136 для армії РФ.

Реалізацією цієї домовленості керував бригадний генерал Абдолла Мехрабі – голова Організації джихаду з дослідження і самозабезпечення повітряно-космічних сил КВІР.

Участь у цьому процесі брали також підконтрольні йому структури.

