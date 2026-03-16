У річці Дністер відбулося забруднення нафтопродуктами на території Чернівецької, Вінницької та Одеської областей. Фахівці зафіксували перевищення вмісту нафтопродуктів у воді приблизно у 2,5 раза.

Про це повідомила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірина Овчаренко.

Забруднення нафтопродуктами в річці Дністер

Як йдеться на сайті Мінекономіки, це відбулося після ракетно-дронової атаки російських військ на об’єкти енергетичної інфраструктури 7 березня.

За словами Овчаренко, маслянисті плями та плівку на поверхні води виявили на території Чернівецької, Вінницької та Одеської областей.

Вона зазначила, що йдеться не про суцільну пляму, а окремі скупчення маслянистих фрагментів, які рухаються вниз за течією Дністра.

Заступниця міністра наголосила, що необхідно здійснювати постійний моніторинг ситуації, оперативно реагувати та координувати дії всіх відповідальних служб.

– Факт забруднення зафіксували 10 березня. Після цього українські служби разом із молдовськими партнерами провели оперативні консультації та розробили план спільних дій для локалізації наслідків, – йдеться у повідомленні.

Для локалізації забруднення поблизу Оксанівки Вінницької області та Сорок на території Молдови фахівці ДСНС спільно з місцевими службами встановили бонові загородження.

Попри несприятливі погодні умови та потужну течію, що періодично пошкоджують конструкції, ситуація залишається під постійним наглядом.

Овчаренко розповіла, що фіксується перевищення вмісту нафтопродуктів у воді приблизно у 2,5 раза, згідно з результатами аналізів.

Вона пояснила, що підтверджується наявність нафтопродуктових речовин, однак наразі неможливо точно визначити їхнє походження. Зокрема, щоб дійти до висновку – це ракетне паливо чи інші технічні нафтопродукти, сказала заступниця міністра.

Пріоритетом є моніторинг нижньої течії Дністра, особливо в зонах водозаборів, які постачають воду великим містам, наголосила Овчаренко.

За її словами, хоча до моменту досягнення водозабору Одеси, що займає близько восьми діб, концентрація забруднювальних речовин природно знизиться, однак комунальним підприємствам уже доручили посилити очищення води.

Овчаренко звернула увагу на транскордонний характер інциденту, оскільки Дністер забезпечує водою як українські, так і молдовські міста, зокрема, Одесу та Кишинів.

Вона наголосила, що в межах спільної комісії Україна та Молдова координують зусилля та готують спільні звернення до міжнародних інституцій з вимогою оцінити екологічну шкоду, завдану російськими обстрілами.

У ніч на 7 березня Росія атакувала Україну ракетами різних типів та кількома сотнями ударних дронів. Тоді під удари потрапили столиця, Чернівецька, Вінницька, Одеська, Житомирська, Дніпропетровська, Запорізька, Хмельницька, Полтавська, Харківська, Сумська, Донецька та Черкаська області.

15 березня президентка Молдови Мая Санду заявила про екологічну тривогу через забруднення Дністра після російської атаки на Україну зокрема, на Новодністровську ГЕС.

