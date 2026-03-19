Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть завдати масованого удару по газовому родовищу Південний Парс в Ірані, якщо Тегеран знову атакує катарські об’єкти зрідженого природного газу.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Заява Трампа про Південний Парс: що відомо

У своїй заяві Трамп стверджував, що Ізраїль завдав удару по об’єкту, відомому як газове родовище Південний Парс, а Сполучені Штати та Катар нібито не були причетні до цієї атаки і не знали про неї заздалегідь.

Зараз дивляться

За словами американського президента, Іран після цього “несправедливо” атакував частину катарського об’єкта ЗПГ.

Він також заявив, що Ізраїль більше не завдаватиме ударів по Південному Парсу, якщо Іран знову не атакує Катар.

Трамп пригрозив, що у разі повторного удару по катарській газовій інфраструктурі США можуть “масовано” вдарити по всьому родовищу Південний Парс.

— Ізраїль більше не здійснюватиме ударів по цьому надзвичайно важливому та цінному родовищу Південний Парс, якщо Іран нерозумно не вирішить атакувати абсолютно непричетний Катар. У такому разі Сполучені Штати Америки, з допомогою чи згодою Ізраїлю або без неї, масовано підірвуть усе газове родовище Південний Парс з такою силою та потужністю, якої Іран ніколи раніше не бачив.

Я не хочу такого рівня насильства та руйнувань через довгострокові наслідки, які це матиме для майбутнього Ірану, але якщо катарський ЗПГ знову зазнає нападу, я без вагань зроблю це, — наголосив Трамп.

Видання Reuters окремо зазначає, що йшлося саме про попередження Ірану не атакувати сусідів через удар Ізраїлю по South Pars.

Що відомо про атаки на енергетичні об’єкти

Раніше Ізраїль завдав ударів по газовій інфраструктурі Ірану, пов’язаній із морським родовищем Південний Парс.

Це родовище Іран розробляє спільно з Катаром (в останній країні воно відоме як Північний купол, — Ред.), і є одним із ключових елементів газової інфраструктури регіону.

Це спричинило різке зростання цін на нафту та газ і стало однією з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру Ірану від початку війни.

Після атаки Тегеран заявив про підготовку відповіді по енергетичних об’єктах у країнах Перської затоки.

Згодом Іран атакував ракетами катарський енергетичний вузол Рас-Лаффан.

QatarEnergy заявила про значні пошкодження об’єкта, хоча про жертви не повідомляли.

Доха назвала удар Ірану небезпечною ескалацією і порушенням суверенітету.

На тлі цих подій Катар також вислав іранських дипломатів, а ринки відреагували новим стрибком цін на нафту і газ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.