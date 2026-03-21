Міністерство фінансів США дозволило продаж іранської нафти, що перебуває в морі, щоб збільшити поставки на світовий ринок і знизити тиск на ціни.

Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.

США послабили санкції проти іранської нафти: що відомо

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, 21 березня Міністерство фінансів США видало вузькоспеціалізований короткостроковий дозвіл на продаж іранської нафти, що наразі застрягла в морі.

Зараз дивляться

— Цей тимчасовий короткостроковий дозвіл суворо обмежується нафтою, яка вже перебуває в транзиті, і не дозволяє нових закупівель чи видобутку, – додав Бессент.

У Вашингтоні заявляють, що таким чином планують швидко вивести на світовий ринок близько 140 млн барелів нафти. Це має збільшити глобальні поставки енергоносіїв і знизити тиск на ціни, спричинений перебоями, зокрема в районі Ормузької протоки.

Тимчасовий дозвіл на продаж, доставку та розвантаження іранської нафти та нафтопродуктів буде чинним протягом місяця – до 19 квітня.

У США також зазначають, що попри дозвіл, Іран матиме обмежений доступ до доходів від цих продажів, а санкційний тиск на країну зберігатиметься.

Окремо в адміністрації Трампа підкреслили, що працюють над виведенням на світовий ринок до 440 млн додаткових барелів нафти, аби стабілізувати ситуацію та посилити енергетичну безпеку.

У Білому домі пов’язують ці кроки з ширшою стратегією протидії Ірану, який звинувачують у загрозах глобальній енергетичній інфраструктурі.

19 березня міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв про імовірність часткового зняття санкцій з іранської нафти задля стримання росту цін на нафтопродукти у світі на 10-14 днів. Йшлося про близько 140 млн барелів нафти.

Нагадаємо, на тлі перебоїв з постачанням нафти через конфлікт навколо Ірану 13 березня Сполучені Штати Америки надали 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які були завантажені на судна станом на 12 березня. Дозвіл діятиме до півночі 11 квітня за Вашингтоном.

У відповідь на послаблення санкцій на продаж російської нафти президент України Володимир Зеленський заявив, що таке рішення може принести Росії близько $10 млрд, які підуть на фінансування війни проти України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.