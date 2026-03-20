Адміністрація Венеційської бієнале офіційно відреагувала на запит Міністерства культури Італії щодо участі Росії у виставці 2026 року.

Організатори надіслали повний пакет документів у відповідь на запит щодо представленності РФ та дотримання санкцій.

Позиція фонду

У фонді La Biennale di Venezia заявили, що під час підготовки до 61-ї Міжнародної художньої виставки повністю дотрималися всіх санкційних вимог, повідомляє суспільний мовник Італії Rai.

Зараз дивляться

Раніше міністр культури Алессандро Джулі вимагав від організаторів терміново надати копії листування з російською владою та деталі логістичних процесів. Уряд хотів перевірити, чи не суперечать фінансові операції та доставка матеріалів обмеженням, запровадженим після вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

У заяві фонду наголошується, що всі дії були здійснені відповідно до встановлених зобов’язань, а запитувана документація вже передана на розгляд міністерства.

Водночас у керівних органах бієнале триває дискусія: представниця Мінкульту в раді директорів Тамара Грегоретті відхилила заклики до відставки, заявивши, що діє в межах статуту та автономії інституції.

Фінансові ризики та міжнародний тиск

Раніше Єврокомісія попередила, що може переглянути або призупинити фінансування бієнале у розмірі близько €2 млн, якщо участь Росії визнають несумісною з позицією ЄС щодо агресії проти України.

Міністри культури 22 країн Європи також закликали організаторів переглянути це рішення, наголошуючи, що культура не повинна ставати майданчиком для пропаганди.

Українська сторона своєю чергою виступила за повну ізоляцію агресора. Очільник МЗС Андрій Сибіга та міністерка культури Тетяна Бережна заявили, що Росія використовує мистецтво як інструмент політичного впливу.

Поки триває перевірка, російський павільйон не працюватиме для відвідувачів — водночас двері та вікна залишать відчиненими, щоб відеоінсталяцію можна було побачити ззовні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.