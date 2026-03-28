В Ірані заявили про знищення у Дубаї складу українських систем протидії безпілотникам. Міністерство закордонних справ України спростовує ці заяви.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий.

Заява Ірану про удар по складу

Так, іранське державне агентство Fars написало, що у результаті ракетного удару Корпусу вартових ісламської революції по Дубаю було знищено склад із дронами-перехоплювачами.

Речник Центрального штабу Корпусу вартових ісламської революції заявив, що Іран атакував місце дислокації американських командирів і солдатів у Дубаї. Це нібито призвело до значних втрат.

Також речник повідомив про атаку на склад українських дронів-перехоплювачів, де проживав 21 українець. Зазначається, що склад знищили у ході спільної операції Повітряно-космічних та Військово-морських сил Корпусу Ісламської революційної.

— Доля українських військових, які перебували у згаданому місці та, ймовірно, загинули, невідома, — йдеться у повідомленні іранських військових.

У відповідь на цю заяву речник МЗС України Георгій Тихий повідомив:

Це брехня, офіційно спростовуємо цю інформацію. Іранський режим часто проводить такі дезінформаційні операції — і цим нічим не відрізняється від росіян.

Раніше США висунули Тегерану мирну пропозицію із 15 пунктів, яка включає демонтаж Іраном своїх основних ядерних об’єктів та скорочення ракетного потенціалу країни виключно для самооборони в обмін на певні поступки, зокрема послаблення санкцій.

Повідомлялося, що влада США розраховує завершити війну проти Ірану до 9 квітня.

