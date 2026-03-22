У п’ятницю, 20 березня, оператори БпЛА 59-ї дроно-штурмової бригади Степові Хижаки збили російський ударний вертоліт Ка-52 під час боїв на Покровському напрямку.

Це перший випадок за час російсько-української війни, коли вертоліт Ка-52 вдалося збити безпілотником, пише Defense Express.

Знищення вертольоту Ка-52 дроном Генерал Черешня OPTIX

Про знищення ворожого Ка-52 FPV-дроном повідомила компанія-виробник дронів Генерал Черешня зазначивши, що йдеться про БпЛА Генерал Черешня OPTIX.

Про кодифікацію дрона компанія повідомляла наприкінці грудня 2025 року. Тоді зазначалося, що ці БпЛА доступні у варіантах під рами розміром 10, 13 і 15 дюймів.

Також були доступні варіанти за довжиною котушки та дальністю на 15, 20, 25, 30 і 35 кілометрів.

Також йшлося про можливість комбінувати різні розміри рами та довжину котушки залежно від поставленого завдання.

Підготовка до операції тривала 1,5 місяця. У цей час оператори БпЛА відстежували маршрути польотів армійської авіації РФ та визначали можливі точки для перехоплення.

Про це розповів командир 1-го батальйону 59-ї бригади “Степові Хижаки” майор Максим Богачук, пише АрміяInform.

Збитий Ка-52 належав 17-й бригаді армійської авіації Центрального військового округу армії РФ. Екіпаж вертольоту загинув. Йдеться про військових 1997 та 1999 років народження.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ та командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр) повідомили, що в Донецькій області українські захисники знищили російський вертоліт Ка-52 Алігатор за допомогою FPV-дрона.

Після аварійної посадки екіпаж ворожого гелікоптера спробував утекти. Однак пілоти 1 батальйону 414 бригади Птахи Мадяра вчасно виявили та ліквідували російських окупантів.

За даними з відкритих джерел, орієнтовна ринкова вартість такого вертольота становить $16 млн.

