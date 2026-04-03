Російський нафтопереробний завод Ново-Уфимський зупинив одну зі своїх найбільших установок первинної переробки нафти після атак українських дронів.

Унаслідок влучання БпЛА у четвер, 3 квітня, спалахнула пожежа, пише Reuters з посиланням на джерела.

Атака дронів на Ново-Уфимський НПЗ: що відомо

Україна посилила атаки на енергетичні об’єкти Росії за останній місяць, прагнучи послабити російську економіку.

Глава Башкортостану Радий Хабіров у четвер заявив, що кілька українських дронів були збиті поблизу нафтопереробних заводів у російському місті Уфа, найбільшому місті Башкортостану.

Уламки одного з них впали в промисловій зоні. Він не назвав нафтопереробний завод, який став ціллю атаки.

Установка первинної переробки нафти CDU-5, яка, за словами джерел, загорілася, забезпечує близько 28% загальної потужності Ново-Уфимського НПЗ.

Компанія Роснефть, якій належить завод, не відповіла на запит про коментар.

Завод має ще три установки первинної переробки нафти.

Згідно з даними галузевих джерел, у 2024 році завод переробив 3,8 млн метричних тонн, або 76 тис. барелів нафти на добу, що становить 1,4% від загального обсягу в Росії.

Він виробив 1,2 млн тонн бензину, 2,6 млн тонн дизельного пального та 1,1 млн тонн мазуту.

