Внаслідок атаки дронами вранці 5 квітня уламками пошкоджено нафтопровід у районі порту Приморськ.

Про це повідомив губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко.

Атака на Ленінградську область РФ 5 квітня: що відомо

За словами губернатора Ленінградської області РФ Олександра Дрозденка, дрони атакували регіон вранці 5 квітня.

Зараз дивляться

Російські повітряні сили збили 19 БпЛА.

— Уламками пошкоджено одну з ділянок нафтопроводу в районі порту Приморськ, йде безпечне вигоряння з перекритої труби, – заявив Дрозденко.

Постраждалих не зафіксовано.

Порт Приморськ є найбільшим російським нафтовим хабом на Балтійському морі (Ленінградська область РФ). Він є кінцевою точкою Балтійської трубопровідної системи.

Унаслідок атак безпілотників лише за березень 2026 року порт у Приморську втратив понад 40% ємностей для зберігання палива. Це суттєво ускладнило перевалку нафти та нафтопродуктів.

Порт Приморськ є одним із ключових нафтових хабів РФ на Балтійському морі та кінцевою точкою Балтійської трубопровідної системи. Його пропускна здатність становить близько 1 млн барелів нафти на добу, що відповідає приблизно 1% світових поставок.

Наприкінці березня 2026 року порти РФ Усть-Луга та Приморськ тимчасово призупиняли відвантаження нафти після атак дронів, які спричинили пожежі на об’єктах.

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніВибухПриморськРосія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.