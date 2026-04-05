Внаслідок атаки дронами вранці 5 квітня уламками пошкоджено нафтопровід у районі порту Приморськ.

Про це повідомив губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко.

Атака на Ленінградську область РФ 5 квітня: що відомо

За словами губернатора Ленінградської області РФ Олександра Дрозденка, дрони атакували регіон вранці 5 квітня.

Російські повітряні сили збили 19 БпЛА.

— Уламками пошкоджено одну з ділянок нафтопроводу в районі порту Приморськ, йде безпечне вигоряння з перекритої труби, – заявив Дрозденко.

Постраждалих не зафіксовано.

Порт Приморськ є найбільшим російським нафтовим хабом на Балтійському морі (Ленінградська область РФ). Він є кінцевою точкою Балтійської трубопровідної системи.

