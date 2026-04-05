Президент США Дональд Трамп вважає, що вже до понеділка, 6 квітня, може укласти угоду з Іраном, в іншому ж випадку він погрожує все розбомбити. Водночас в іншій своїй заяві він дав час до 20:00 вівторка за східним часом.

Трамп погрожує Ірану у разі не укладання угоди до 6 квітня

Трамп під час розмови з ведучим Fox News Треєм Інгстом заявив – якщо Іран не укладе угоду і не зробить це швидко, тоді він розглядає можливість “рознести все під три чорти” і взяти під контроль нафту.

Також голова Штатів додав, що по всьому Ірану в такому разі “падатимуть мости і будуть знищені електростанції”.

Зараз дивляться

– Якщо вони не укладуть угоди, і швидко, я розглядаю можливість підірвати все та захопити нафту, – заявив Трамп.

На запитання ведучого про можливість угоди Трамп відповів, що ті, хто ведуть переговори від імені Ірану – мають амністію, щоб вони могли продовжувати перемовини далі.

До того ж, лідер США додав, що вважає, що зможе домогтися угоди вже до завтрашнього дня.

– Я думаю, є хороші шанси – вони зараз ведуть переговори, – підсумував Трамп.

Також голова Штатів оприлюднив різку заяву і у соцмережі TruthSocial. Він пригрозив Ірану “ударами по ключових об’єктах інфраструктури” та вимагав відкрити Ормузьку протоку.

Там він окреслив іншу дату, зауваживши, що в Ірану є час до 20:00 вівторка за східним часом (за Києвом це до 3 години ночі середи 8 квітня).

Реакція Ірану на ультиматум Трампа

Водночас спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф у дописі в соціальних мережах відповів на погрози Трампа, заявивши, що президент США своїми діями наближає кожну американську родину до “пекла” і масштабну ескалацію в усьому регіоні.

Галібаф наголосив, що, на його думку, досягти результатів через воєнні злочини неможливо.

Нагадаємо, що вчора, 4 квітня, президент Дональд Трамп заявив, що у Тегерану є 48 годин, аби укласти угоду або відкрити Ормузьку протоку.

Заява Трампа пролунала на тлі того, що збігає термін так званого енергетичного перемир’я між США та Тегераном – Штати згодились не бити по енергетичних об’єктах Ірану протягом 10 днів – до 6 квітня 2026 року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.