Упродовж 2025 року Російська Федерація викрала понад 2 млн тонн українського зерна з тимчасово окупованих територій України та незаконно постачала його на світові ринки.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х.

Сибіга про викрадене Росією зерно

За його словами, викрадене українське зерно постачалося до країн Африки, Азії, Близького Сходу та Європи, при цьому майже 40% обсягів було доставлено до Єгипту.

Для здійснення незаконної торгівлі Росія використовувала порти в Азовському та Чорному морях, а також створила тіньовий зерновий флот.

За даними української розвідки, вже ідентифіковано 45 суден, які брали участь у викраденні та транспортуванні українського зерна.

Україна запровадила санкції проти 43 суден, а також проти 39 капітанів, причетних до цієї незаконної діяльності.

Крім того, українська сторона відстежує компанії, залучені до торгівлі викраденим зерном. За словами Сибіги, всі вони підпадуть під судові та спеціальні санкції України.

Глава МЗС України закликав Європейський Союз до системної протидії цьому злочину та наголосив на необхідності використання національних і міжнародних інструментів, зокрема посилення ролі агентства Frontex.

Сибіга підкреслив, що вся російська інфраструктура, задіяна у викраденні українського зерна, а також його покупці мають якнайшвидше потрапити під європейські санкції.

Міністр нагадав, що Україна вже має досвід протидії тіньовому танкерному флоту Росії, і наголосив на необхідності зупинити розширення тіньового зернового флоту РФ.

— Це не лише загроза глобальній продовольчій безпеці, а й ще одне джерело фінансування кремлівського режиму та його воєнної машини. У 2026 році Чорне, Азовське та Балтійське моря мають бути очищені від будь-яких російських тіньових флотів, — зазначив Сибіга.