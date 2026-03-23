Росія має намір розширити мережу наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії на тимчасово окупованій території України та розмістити чотири такі станції на території Білорусі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з керівником ГУР Міноборони Олегом Іващенком у понеділок, 23 березня.

Росія розгортає станції управління БпЛА у Білорусі

– Третє: маємо чітку інформацію, що Росія планує подальше розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії як на тимчасово окупованій території України, так і чотирьох станцій на території Білорусі. Будемо реагувати відповідно, – зазначив глава держави.

Нагадаємо, у грудні Кирило Буданов, який на той момент очолював ГУР Міноборони, заявив, що Росія має намір окупувати країни Балтії.

За його словами, у Москві переглянули терміни можливої агресії проти країн Європи з 2030 року на 2027 рік.

Буданов зазначив, що РФ не здатна вести війну одночасно на два фронти. Після завершення бойових дій в Україні наступною ціллю можуть стати країни Балтії.

На його думку, рішення про можливі нові вторгнення у РФ ухвалюватимуть в останній момент.

Першими під загрозою можуть опинитися країни Балтії – Литва, Латвія та Естонія.

