У ніч проти 23 квітня під ударом опинилися нафтохімічний комбінат у Самарській області та нафтоперекачувальна станція Горький у Нижньогородській області РФ.

Про це повідомляють OSINT-ресурси, зокрема ASTRA.

Ураження нафтохімічного комбінату у Самарській області

За наявною інформацією, Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтохімічний комбінат у Самарській області.

Попередній аналіз місця показав, що, ймовірно, ураження зазнала установка з виробництва метил-трет-амілового ефіру на АТ Новокуйбишевська нафтохімічна компанія.

Деталі щодо масштабів пошкоджень наразі уточнюються.

Цей об’єкт є частиною енергетичної інфраструктури, яка забезпечує російську економіку та армію.

Новокуйбишевська нафтохімічна компанія є одним із найбільших виробників продукції газопереробки, нафтохімії та органічного синтезу не лише в Росії, а й у Східній Європі. Підприємство спеціалізується на виготовленні широкого спектра хімічної продукції, зокрема компонентів для паливної та промислової галузей.

Водночас воно вважається одним із ключових виробників компонентів для вибухових речовин у РФ, що робить його важливим елементом військово-промислового комплексу країни.

Атака на НПС Горький

Також під удар потрапила нафтоперекачувальна станція Горький у Нижньогородській області.

За даними ASTRA, вранці 23 квітня жителі міста Кстово повідомляли про вибухи та пожежу.

На оприлюднених відео видно загоряння на території станції.

Йдеться про об’єкт у районі села Мешиха, який входить до структури компанії Транснефть-Верхняя Волга.

За даними ЗМІ, НПС Горький є одним із ключових вузлів магістральних нафтопроводів.

Через неї транспортується нафта із Західного Сибіру та Татарстану.

Наразі інформації про постраждалих унаслідок цих атак немає.

Офіційні російські посадовці, зокрема губернатор Нижньогородській області, на момент публікації атаку не коментували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 520-ту добу.

