Росіяни продовжують наступальні дії, попри значні втрати особового складу, озброєння та військової техніки.

Сили оборони застосовують якісні підходи до ведення бойових дій, щоб нівелювати кількісну перевагу противника.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у п’ятницю, 24 квітня.

Сирський про ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з очільниками військових комітетів НАТО та ЄС – адміралом Джузеппе Каво Драгоне та генералом Шоном Кленсі, які перебувають в Україні.

Він подякував Євросоюзу та НАТО за “консолідовану підтримку в інтересах оборони України та захисту вільного світу”.

Сирський поінформував партнерів про поточну обстановку на лінії фронту.

– Незважаючи на значні втрати особового складу, озброєння та військової техніки, противник не відмовляється від продовження наступальних дій. Для нівелювання його кількісної переваги Сили оборони України застосовують якісні підходи до ведення бойових дій, змушуючи ворога діяти в невигідних умовах і постійно переносити терміни виконання поставлених завдань, – зазначив головнокомандувач.

Він додав, що протягом чотирьох місяців підрозділи безпілотних систем уражають більше живої сили противника, ніж Росія здатна мобілізувати.

Головнокомандувач наголосив, що ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони продовжують виконувати вогневі завдання для ураження ключових об’єктів воєнно-промислового комплексу та військової інфраструктури противника.

За його словами, прямі та непрямі економічні збитки, яких зазнав ворог, становлять близько $25,5 млрд.

– Окремо окреслив критичні потреби українського війська. Через постійні атаки противника, протиповітряна оборона залишається нашим першочерговим пріоритетом, – наголосив він.

Сирський висловив вдячність НАТО за координацію зусиль союзників у межах ініціативи Пріоритетного переліку потреб України (PURL) та відзначив діяльність NSATU, яка забезпечує координацію постачання міжнародної військової допомоги, логістику, підготовку і розвиток військ.

– Подякував ЄС за підготовку понад 90 тис. військовослужбовців Сил оборони України в межах Місії ЄС з військової допомоги (EUMAM). Наголосив на важливості продовження фахової підготовки українських військових із залученням іноземних інструкторів, – додав головнокомандувач ЗСУ.

Раніше Сирський заявляв, що Сили оборони України утримують стратегічну ініціативу на фронті та не дозволяють російським військам відновити широкомасштабний наступ.

