Сили оборони України утримують стратегічну ініціативу на фронті та не дозволяють російським військам поновити широкомасштабний наступ.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський про ситуацію на фронті

За словами головнокомандувача, українські військові контролюють ситуацію на ключових напрямках і продовжують стримувати спроби ворога просунутися вперед.

Сили оборони ведуть активні бойові дії, завдаючи втрат противнику та не даючи йому перегрупуватися для нових масштабних операцій.

Сирський наголосив, що, попри постійні атаки, російські війська не мають можливості відновити повноцінний наступ по всій лінії фронту.

Українські підрозділи, за його словами, тримають ініціативу та діють на випередження, зриваючи плани противника.

Сирський про втрати ворога та роль безпілотників

За словами головнокомандувача ЗСУ, у березні показник загальних втрат особового складу російських військ зріс на 29% порівняно з лютим.

Він подякував українським військовим за результативну роботу та наголосив на важливій ролі дронів у сучасній війні.

У середньому за добу підрозділи безпілотних сил виконують понад 11 тисяч бойових завдань.

Водночас кількість верифікованих цілей у березні зросла більш ніж на 50% порівняно з попереднім місяцем і перевищила 150 тис.

— Окремо хотів би виділити зростання ефективності наших засобів Middle Strike. Майже 350 ударів на оперативну глибину (30-120 км), – додав головнокомандувач.

Нагадаємо, що нещодавно мешканці Нікополя звернулися до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського із закликом посилити оборону міста та району.

За даними громади, у березні через обстріли загинули 5 людей і 52 були поранені, а вже за перший тиждень квітня — 10 загиблих і 89 поранених.

Жителі вимагають посилення ППО та захисту від дронів, а також реальних кроків для зменшення втрат серед цивільних.

