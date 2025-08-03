ОПЕК+ збільшує видобуток після погроз Трампа щодо російської нафти – Reuters
Країни ОПЕК+ у неділю домовилися підвищити видобуток нафти на 547 тис. барелів на добу у вересні.
Це чергове збільшення видобутку з метою повернення частки ринку на тлі зростання занепокоєння щодо можливих перебоїв у постачанні, пов’язаних із Росією.
Про це пише Reuters.
Країни ОПЕК+ збільшують видобуток нафти
Цей крок означає скасування найбільшого періоду скорочень видобутку, які раніше запровадила ОПЕК+, а також окреме збільшення квоти для Об’єднаних Арабських Еміратів.
Загальний приріст становить близько 2,5 млн барелів на добу – приблизно 2,4% світового попиту.
Вісім країн-членів ОПЕК+ провели коротку онлайн-зустріч на тлі зростання тиску США на Індію з вимогою зупинити закупівлі російської нафти.
Це частина зусиль Вашингтона, спрямованих на те, щоб змусити Москву погодитися на мирні переговори щодо України. Президент Дональд Трамп заявив, що прагне досягти цього до 8 серпня.
У підсумковій заяві після зустрічі в ОПЕК+ пояснили рішення зростанням економіки та низькими запасами нафти.
Ціни на нафту залишаються високими, незважаючи на збільшення видобутку. У п’ятницю барель нафти марки Brent торгувався поблизу $70, тоді як у квітні 2025 року ціна опускалась до $58.
На ріст цін вплинув сезонний попит.
– Ціни на рівні близько $70 дають OPEC+ упевненість у стабільності ринку, – заявила Амріта Сен, співзасновниця аналітичної компанії Energy Aspects.
Наступну зустріч країн планують провести 7 вересня.
За словами двох джерел в ОПЕК+, тоді можуть розглянути повернення ще одного рівня скорочення – обсягом до 1,65 млн барелів на добу. Наразі ці скорочення діють до кінця 2026 року.
До складу ОПЕК+ входять 10 країн, що не є членами самої OPEC. Серед них – Росія та Казахстан.
ОПЕК+ змінила політику щодо видобутку
Протягом кількох років організація скорочувала видобуток, аби втримати ціни. Але цього року ОПЕК+ змінила політику й почала збільшувати постачання – частково у відповідь на заклики Дональда Трампа.
З квітня вісім країн поступово підвищували видобуток: спочатку на 138 тис. барелів на добу, потім по 411 тис. у травні, червні та липні, на 548 тис. у серпні й тепер – на 547 тис. у вересні.
– Поки ринок непогано поглинає додаткові обсяги, зокрема завдяки накопиченню запасів у Китаї. Тепер усі стежитимуть за тим, яке рішення ухвалить Трамп щодо Росії цієї п’ятниці, – сказав аналітик UBS Джованні Стауново.
Окрім добровільного скорочення на 1,65 млн барелів на добу з боку восьми країн, ОПЕК+ також зберігає загальне скорочення на 2 млн барелів серед усіх учасників, яке теж має діяти до кінця 2026 року.