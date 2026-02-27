МВФ затвердив нову 4-річну програму фінансування для України на $8,1 млрд
- МВФ затвердив нову 4-річну програму EFF для України на $8,1 млрд.
- Перший транш у розмірі близько $1,5 млрд надійде найближчим часом.
- Кошти спрямують на покриття дефіциту бюджету та макрофінансову стабільність.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування EFF для України на $8,1 млрд.
Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
Нова програма МВФ: що відомо
За словами глави уряду, найближчим часом Україна отримає перший транш у розмірі близько $1,5 млрд.
Кошти планують спрямувати на фінансування дефіциту державного бюджету та підтримку макрофінансової стабільності.
— Для нас дуже важливо, що на п’ятий рік повномасштабної війни, на тлі системних атак на енергетику, Україна має гарантовану міжнародну фінансову підтримку партнерів і ресурс для стабільної роботи держави, – зауважила Свириденко.
За словами прем’єр-міністерки, програма, підтримана МВФ, є частиною ширшої фінансової рамки, яка має забезпечити покриття прогнозного дефіциту державного бюджету в обсязі $136,5 млрд упродовж чотирьох років.
Вона також передбачає продовження структурних реформ, які у попередні роки забезпечили макроекономічну та фінансову стабільність України.
Свириденко наголосила, що нова програма співпраці з МВФ є “якірною” для всієї міжнародної фінансової допомоги Україні.
Йдеться, зокрема, про залучення до €90 млрд фінансування від Європейського Союзу, а також підтримку з боку країн G7 та міжнародних фінансових інституцій.
Окрім цього, партнери підтвердили продовження чинного мораторію на обслуговування офіційного боргу та готовність завершити реструктуризацію після стабілізації безпекової та економічної ситуації.
Раніше в МВФ повідомляли, що Україна виконала попередні умови для запуску нової програми, зокрема ухвалила державний бюджет і подала необхідні законодавчі ініціативи.
У разі схвалення нова програма EFF замінила попередню кредитну угоду з МВФ на $15,5 млрд.