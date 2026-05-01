Українські безпілотники вчергове атакували Туапсинський НПЗ та морський нафтотермінал у Краснодарському краї РФ. Після удару на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Атака на Туапсинський НПЗ: що відомо

У СБУ нагадали, що морський нафтотермінал і Туапсинський НПЗ є важливими виробничими комплексами та логістичними вузлами, які забезпечують зв’язок між видобутком, переробкою та експортом російської нафти.

– Туапсинський НПЗ – єдиний нафтопереробний завод Росії на узбережжі Чорного моря. Його потужність – майже 12 млн тонн нафти на рік. Унаслідок удару українських безпілотників виникла пожежа нафтомазутної суміші в резервуарах. Над терміналом підіймається стовп чорного диму, – йдеться у повідомленні.

Водночас Сили безпілотних систем України нагадали, що це вже четверта за два тижні атака України на Туапсинський НПЗ.

Unmanned Systems Forces struck the Tuapse oil refinery for the fourth time in two weeks Operators of the @1usc_army , in coordination with the @ServiceSsu, Defence Intelligence of Ukraine (HUR), and other components of the Defense Forces, struck the Tuapse oil refinery.

— 🇺🇦 Unmanned Systems Forces (@usf_army) May 1, 2026

Зазначається, що попередні удари спричинили масштабні пожежі, ліквідація яких тривала по кілька діб.

Наразі підтверджено знищення 24 резервуарів, пошкодження ще чотирьох та інших елементів інфраструктури, а роботу заводу фактично призупинено.

– Унаслідок удару 28 квітня на території заводу знову виникла пожежа в районі резервуарного парку, що підтверджується супутниковими знімками. Наслідки останньої атаки уточнюються, – йдеться в заяві.

У відомстві зауважили, що системне ураження об’єктів нафтопереробної галузі РФ є складовою стратегії зниження спроможностей противника до ведення війни проти України.

Нагадаємо, 30 квітня ударні дрони СБУ успішно атакували нафтопереробний завод Лукойл-Пермнафтооргсинтез, розташований за понад 1500 км від України.

Пов'язані теми:

