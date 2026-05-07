Євросоюз не планує евакуацію дипломатичного персоналу з Києва, попри нові погрози Росії щодо можливих ударів по Києву 9 травня.

Про це 7 травня заявив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні, повідомляє Європейська правда.

Він наголосив, що ЄС не буде вивозити дипломатів із Києва попри погрози Москви.

– Дозвольте мені підтвердити нашу позицію з цього питання. Публічні погрози Росії напасти на Київ є частиною її безрозсудної ескалаційної тактики… Що стосується нас, ЄС, ми не будемо змінювати нашу позицію чи присутність у Києві, – заявив Ель-Ануні.

Також речник Єврокомісії зазначив, що “Росія знову обурливо намагається покласти провину на Україну за власну загарбницьку війну”.

При цьому “напади Росії є щоденною реальністю в Києві та інших містах України”.

– За останні роки Росія вже завдала шкоди кільком дипломатичним представництвам у Києві, включно з делегацією ЄС, своїми безрозсудними нападами. Росія щодня атакує Київ та інші міста по всій Україні, вбиваючи невинних громадян, – сказав речник ЄК.

Ель-Ануні наголосив, що Росія ніколи не демонструвала серйозних намірів припинити війну і вбивства попри “довготривалі спроби України закликати до припинення вогню та миру” включно із нещодавньою пропозицією Володимира Зеленського про припинення вогню.

Нагадаємо, 6 травня Росія закликала іноземні держави завчасно евакуювати дипломатичний персонал із Києва.

В МЗС РФ пригрозили “ударами по центрах ухвалення рішень” в столиці України 9 травня.

4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила про припинення вогню на період із 8 до 9 травня.

У Міністерстві оборони РФ закликали Україну зробити аналогічний крок та одночасно пригрозили ракетним ударом по українській столиці.

У Кремлі таким чином відреагували на заяви президента Володимира Зеленського щодо можливої появи дронів ЗСУ на параді перемоги у Москві.

