ЄС не евакуюватиме дипломатів із Києва попри погрози РФ – Єврокомісія
Євросоюз не планує евакуацію дипломатичного персоналу з Києва, попри нові погрози Росії щодо можливих ударів по Києву 9 травня.
Про це 7 травня заявив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні, повідомляє Європейська правда.
ЄС не буде евакуювати дипломатів з Києва 9 травня
Він наголосив, що ЄС не буде вивозити дипломатів із Києва попри погрози Москви.
– Дозвольте мені підтвердити нашу позицію з цього питання. Публічні погрози Росії напасти на Київ є частиною її безрозсудної ескалаційної тактики… Що стосується нас, ЄС, ми не будемо змінювати нашу позицію чи присутність у Києві, – заявив Ель-Ануні.
Також речник Єврокомісії зазначив, що “Росія знову обурливо намагається покласти провину на Україну за власну загарбницьку війну”.
При цьому “напади Росії є щоденною реальністю в Києві та інших містах України”.
– За останні роки Росія вже завдала шкоди кільком дипломатичним представництвам у Києві, включно з делегацією ЄС, своїми безрозсудними нападами. Росія щодня атакує Київ та інші міста по всій Україні, вбиваючи невинних громадян, – сказав речник ЄК.
Ель-Ануні наголосив, що Росія ніколи не демонструвала серйозних намірів припинити війну і вбивства попри “довготривалі спроби України закликати до припинення вогню та миру” включно із нещодавньою пропозицією Володимира Зеленського про припинення вогню.
Нагадаємо, 6 травня Росія закликала іноземні держави завчасно евакуювати дипломатичний персонал із Києва.
В МЗС РФ пригрозили “ударами по центрах ухвалення рішень” в столиці України 9 травня.
4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила про припинення вогню на період із 8 до 9 травня.
У Міністерстві оборони РФ закликали Україну зробити аналогічний крок та одночасно пригрозили ракетним ударом по українській столиці.
У Кремлі таким чином відреагували на заяви президента Володимира Зеленського щодо можливої появи дронів ЗСУ на параді перемоги у Москві.