Президент США Дональд Трамп здійснить державний візит до Китаю з 13 по 15 травня на запрошення глави КНР Сі Цзіньпіна.

Про це офіційно повідомило Міністерство закордонних справ Китаю.

Візит Трампа до Китаю: що відомо

Як повідомила в коментарі кореспондентці Суспільного у Вашингтоні заступниця головного речника Білого дому Анна Келлі, Дональд Трамп прибуде до Пекіна ввечері 13 травня.

Наступного дня заплановані офіційна церемонія привітання та двостороння зустріч лідерів.

Після цього Трамп відвідає Храм Неба, а ввечері візьме участь в офіційному прийомі.

15 травня Трамп і Сі Цзіньпін проведуть двостороннє чаювання та робочий обід, після чого американський президент планує залишити Китай.

У Білому домі підтвердили, що ключовими темами стануть війна в Ірані, енергетична безпека та економічні відносини між Вашингтоном і Пекіном, зокрема роботи над Американсько-китайською радою з торгівлі та Американсько-китайською радою з інвестицій.

— Рада з торгівлі дозволить США та Китаю керувати торгівлею між урядом Сполучених Штатів та урядом Китаю щодо товарів, що не є конфіденційними. Рада з інвестицій забезпечить урядовий форум для обговорення питань, пов’язаних з інвестиціями, — розповіла Келлі.

Як повідомили джерела Al Jazeera та Reuters, Трамп може чинити тиск на Китай через закупівлю іранської нафти попри американські санкції та конфлікт на Близькому Сході.

Водночас у Вашингтоні наголошують, що візит має не лише політичне, а й символічне значення.

Крім того, дві країни також обговорять продовження перемир’я у “торговельній війні”, яке дозволяє рідкісноземельним мінералам надходити з Китаю до США. Також сторони обговорять додаткові угоди щодо промисловості, що охоплюють аерокосмічну галузь, сільське господарство, енергетику. Не виключено, що Дональд Трамп порушить питання ядерної програми Китаю. — Можу сказати, що за часів цієї адміністрації не було жодного прогресу в цьому питанні – публічні заяви Китаю не відрізняються від тих, що ми чули урядовими каналами, а саме, що вони не зацікавлені сідати та обговорювати будь-який контроль над вогнепальною зброєю чи щось подібне наразі, – додав високопосадовець адміністрації Трампа на умовах анонімності.

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі заявила, що зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна має стати важливим етапом у перезавантаженні американсько-китайських відносин.

За її словами, США прагнуть “відновити баланс” у відносинах із КНР та посилити економічну незалежність Америки.

Очікується, що сторони також обговорять ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні, торгівлю, санкційну політику та глобальні енергетичні ризики через конфлікт навколо Ірану.

Американська сторона вже підтвердила, що згодом Сі Цзіньпін може здійснити дзеркальний візит до США.

Поїздка Дональда Трампа до Китаю мала відбутися ще наприкінці березня, однак її відклали через загострення ситуації на Близькому Сході та військову кампанію США проти Ірану.

У березні американський президент заявляв, що поїздку “повторно узгодили” та перенесли приблизно на півтора місяця.

Згодом міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив, що Білий дім не планує переносити зустріч із Сі Цзіньпіном, попри напружену міжнародну ситуацію.

