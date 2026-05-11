Україна очікує перші транші з європейської підтримки обсягом €90 млрд у червні.

Про це заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

Зеленський анонсував перші транші з пакета ЄС

За словами глави держави, Україна очікує на перший транш з кредиту ЄС у €90 млрд у червні.

– У червні ж ми очікуємо на перші транші з європейського пакета підтримки для України – €90 млрд на два роки. Саме в червні кошти мають запрацювати на українську стійкість, – сказав президент.

Він додав, що зараз триває активна робота представників уряду та Єврокомісії, спрямована на те, щоб гроші поступили вчасно.

Нагадаємо, 22 квітня Зеленський повідомив про реалізацію домовленостей із Євросоюзом щодо розблокування кредиту на €90 млрд для України та запровадження 20-го пакета санкцій проти Росії.

Президент говорив, що перший транш із розблокованого репараційного кредиту ЄС на €90 млрд для України буде спрямований на розвиток українського оборонного виробництва.

В той же день Європейський Союз розпочав процедуру ухвалення рішення щодо надання Україні €90 млрд та затвердження 20-го пакета санкцій проти Росії.

