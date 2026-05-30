У ніч проти 30 травня українські безпілотники атакували військові та паливні об’єкти у російському Таганрозі Ростовської області.

За даними Сил безпілотних систем України, під час операції вдалося знищити два літаки Ту-142 та оперативно-тактичний ракетний комплекс Іскандер.

Також повідомляється про пожежі в порту та на об’єктах паливної інфраструктури.

Зараз дивляться

Про це повідомили у Силах безпілотних систем України, а також губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

ЗСУ знищили Ту-142 та Іскандер у Таганрозі: що відомо

У Силах безпілотних систем заявили, що оператори 1 окремого центру у взаємодії з Центром глибинних уражень успішно атакували військові цілі в районі Таганрога.

За їхніми даними, на військовому аеродромі знищено два літаки Ту-142. Ці літаки використовуються російською армією для далекої морської розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів.

Крім того, українські військові знищили оперативно-тактичний ракетний комплекс Іскандер на пусковій позиції.

Паралельно з ударами по військових об’єктах безпілотники атакували портову інфраструктуру Таганрога.

За словами губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, на території порту загорілися танкер, резервуар із паливом та адміністративна будівля.

Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи в районі порту та авіаційного заводу.

Як уточнили в Силах безпілотних систем, під удар також потрапив нафтовий танкер тіньового флоту РФ та нафтобаза Таганрог.

Напередодні Сили оборони України завдали серії ударів по військових та енергетичних об’єктах Росії.

Під удар потрапили Волгоградський нафтопереробний завод Лукойл-Волгограднефтепереработка, нафтоперекачувальна станція Ярославль-3, зенітний комплекс Тор-М2, командні пункти та склади окупантів.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що внаслідок атаки у Волгограді було зупинено виробничі процеси на одному з найбільших НПЗ Росії, а в Ярославській області зафіксовано пожежу на нафтоперекачувальній станції та горіння резервуарів з нафтою.

Джерело : Українська правда

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.