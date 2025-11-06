Президент Володимир Зеленський підписав кілька нових санкційних рішень.

Зеленський про санкційні рішення щодо РФ

Глава нашої держави повідомив у Telegram, що наразі триває синхронізація санкцій партнерів в українській юрисдикції і від сьогодні в Україні набуває чинності 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

– Працюємо також і для поширення санкцій Євросоюзу в юрисдикціях інших європейських країн поза межами ЄС. Це сильний пакет. Діє, зокрема, проти експорту російських ресурсів та схем постачання в Росію електронних компонентів. Загальний вплив на обмеження російських заробітків від 19-го пакету оцінюється щонайменше в десятки мільярдів євро щорічно, – додав він.

До того ж Зеленський повідомив про застосування й нових санкції проти російських субʼєктів, які працюють на видобуток ресурсів в Арктиці і завдяки цьому – на фінансування здатності РФ воювати.

Крім того, президент доручив готувати нові рішення РНБО України за відповідними поданнями щодо субʼєктів у сфері російської пропаганди та воєнного виробництва, а також проти колаборантів.

– Буде наша санкційна відповідь і на російські санкції проти премʼєр-міністра України й інших наших урядовців. Звісно, російські санкції, на відміну від санкцій світу, не створюють реальних проблем, але в час, коли разом із нами більшість світу намагається зробити все можливе для завершення цієї війни, будь-які російські ескалації, зокрема пропагандистські, заслуговують на належну та відчутну відповідь.

Зеленський наголосив, що Росія повинна закінчити цю війну, яку вона сама почала й затягує, і потрібні конкретні кроки щодо цього та змістовна дипломатія. За його словами, інші сценарії означатимуть для Росії збільшення тиску на всіх, хто має там значення.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що сильні економічні та далекобійні санкції — ключ до закінчення війни.

Фото: Володимир Зеленський

