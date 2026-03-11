Хезболла випустила понад 100 ракет по Ізраїлю, ЦАХАЛ атакував Ливан у відповідь
- Увечері 11 березня, Хезболла випустила з Лівану великий залп із близько 100 ракет по північному Ізраїлю.
- Внаслідок атаки поранення отримали двоє людей, також є руйнування.
- Водночас Військово-повітряні сили Ізраїлю атакують пускові установки та іншу інфраструктуру Хезболли на всій території Лівану.
Як пише газета The Times of Israel та Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), увечері в середу, 11 березня, Хезболла випустила великий залп із близько 100 ракет по північному Ізраїлю з Лівану. Також кілька балістичних ракет у цей час запустив Іран.
Внаслідок обстрілу півночі Ізраїлю двоє людей отримали легкі поранення. Зокрема, є влучання у будинок, заявили рятувальні служби країни.
Тим часом ЦАХАЛ повідомив, що Військово-повітряні сили Ізраїлю завдають ударів по пускових установках та іншій інфраструктурі Хезболли на всій території Лівану. Там зауважили, що під обстрілом знаходиться район Дахіє в Бейруті, який вважається оплотом угруповання.
– Армія оборони Ізраїлю не потерпить жодної шкоди ізраїльським цивільним особам і силою відповість на будь-яку загрозу, що виникає для Держави Ізраїль, – йдеться у повідомленні військових.
В ЦАХАЛ зазначили, що Командування тилу разом з аварійно-рятувальними групами працюють на місцях ударів на півночі Ізраїлю.
Нагадаємо, що 2 березня Хезболла заявила про “помсту за кров верховного лідера мусульман Алі Хаменеї” та атакувала Ізраїль, у відповідь ЦАХАЛ оголосив наступальну кампанію.