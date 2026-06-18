Українські удари по російських нафтопереробних заводах суттєво загострили проблему нестачі пального на внутрішньому ринку РФ.

У червні 2026 року Україна продовжила серію ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі. Атаки охопили одразу кілька регіонів РФ та були спрямовані як на НПЗ, так і на нафтобази, насосні станції та інші об’єкти паливно-енергетичного комплексу.

Одним із перших гучних ударів червня став напад на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Після атаки 2 червня на підприємстві виникла масштабна пожежа. Ільський НПЗ вважається одним із найбільших приватних нафтопереробних заводів Росії.

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Під удар потрапив Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. За повідомленнями, для атаки були використані українські ракети Нептун.

В ніч на 10 червня українські безпілотники атакували Куйбишевський нафтопереробний завод, а також нафтоперекачувальну станцію Второво, яка забезпечує транспортування нафти територією Росії.

12 червня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив успішне ураження ще кількох важливих об’єктів. Під удар потрапили два нафтопереробні заводи в Татарстані, а також комбінат у Тольятті, який працює на потреби російської промисловості.

Серія атак продовжилася і в середині місяця. 16 червня безпілотники завдали удару по Московському нафтопереробному заводу в Капотні. Це один із ключових об’єктів паливного забезпечення російської столиці.

Факти ICTV дізналися, скільки нафтопереробних заводів у Росії, як вони називаються та де саме розташовані.

Росія втратила третину потужностей НПЗ через атаки українськими дронами

Масовані удари безпілотників по російських нафтопереробних заводах дедалі сильніше позначаються на паливному секторі РФ. Експерти аналітичної агенції, яка досліджує світові ринки нафти, Energy Intelligence вважають, що наслідки цих атак можуть спровокувати безпрецедентні проблеми із забезпеченням країни пальним.

За підрахунками аналітиків, лише протягом травня українські дрони успішно атакували російські НПЗ 16 разів. Серед уражених об’єктів опинилися вісім із десяти найбільших нафтопереробних підприємств країни. Через це на початку червня обсяги переробки нафти в Росії впали нижче позначки 4 млн барелів на добу, до найнижчого рівня за останні два десятиліття.

Фахівці оцінюють, що через пошкодження та зупинку виробництва наразі не працюють потужності, здатні переробляти близько 2,14 млн барелів нафти на добу. Це майже третина всього нафтопереробного потенціалу Росії.

В Energy Intelligence наголошують, що атаки на енергетичну інфраструктуру, і насамперед на нафтопереробні заводи, вже завдали російській економіці відчутних втрат. На думку експертів, у найближчі місяці країна може зіткнутися з найсерйознішим дефіцитом пального за всю сучасну історію.

Ознаки проблем уже помітні в багатьох регіонах. Якщо раніше перебої з пальним мали поодинокий характер, то тепер обмеження фіксуються більш ніж у двох десятках суб’єктів РФ.

Про труднощі із заправкою автомобілів повідомляють жителі Москви, Санкт-Петербурга, Татарстану, Кемеровської області, а також Нижньогородської та Ульяновської областей. Окупаваний Крим взагалі опинився на порозі колапсу.

Через зростання дефіциту окремі мережі АЗС почали вводити ліміти на продаж пального. Зокрема, на заправках Татнєфті в низці регіонів одному клієнту дозволяють придбати не більше 20 літрів бензину за один раз.

Нафтопереробні заводи Росії: назва та розташування

Нафтова промисловість містить видобуток, перероблення, транспортування та збут нафти та нафтопродуктів. Це одна з основних галузей російської промисловості.

В Росії налічується близько 30 великих нафтопереробних заводів і приблизно 80 невеликих НПЗ. Розгляньмо основні нафтопереробні заводи Росії.

Ільський нафтопереробний завод

Ільський НПЗ працює з 2001 року. Розташований в селищі міського типу Ільський, що за 50 км від Краснодара. Завод перероблює та зберігає нафтову сировину, а також відвантажує готову продукцію.

Афіпський нафтопереробний завод

Афіпський НПЗ — великий нафтопереробний завод, що розташований поблизу селища Афіпський Краснодарського краю. Завод займається виготовленням авіаційного пального, дизельного пального, газового бензину, мазуту, сірки тощо.

Нафтопереробний завод Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез

Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез — один з найбільших НПЗ в Росії, розташований у місті Кстово Нижньогородської області, що за 800 км від України. За рік завод проробляв 15 млн тонн нафти. Також НПЗ виробляв автомобільний бензин, мазут та дизельне пальне.

Башнафта-Уфанафтохім

Башнафта-Уфанафтохім — нафтопереробна компанія Росії на базі НПЗ, що розташований в місті Уфа. До 1992 року мав назву Уфимський нафтопереробний завод імені XXII з’їзду КПРС. В 1993 році завод отримав назву Уфанафтохім.

Обсяг нафтопереробки становить близько 6 млн тонн на рік, що становить 3% від загальноросійського обсягу. Загалом Башнафта-Уфанафтохім виробляє приблизно 60 найменувань продукції, яка місить: бензин, мазут, авіаційне паливо, гази в рідкому стані та ароматичні вуглеводи.

Новошахтинський завод нафтопродуктів

Акціонерне товариство Новошахтинський завод нафтопродуктів (АТ НЗНП) — нафтопереробний завод, розташований у Ростовській області. Він виробляє мазут, дизельне, пічне, судове пальне та прямогонний бензин.

Омський нафтопереробний завод

Омський нафтопереробний завод — є найбільшим у Росії та має потужність 22 млн тонн нафти на рік. Омський НПЗ заснований у 1955 році та розташований в місті Омськ. Завод належить компанії Газпром нафта.

Нафтопереробний завод Киришинафтооргсинтез

НПЗ Киришинафтооргсинтез компанії Сургутнафтогаз був збудований у 1966 році. Він має річну потужність 21 млн тонн. НПЗ розташований у Ленінградській області.

Рязанська нафтопереробна компанія

Рязанська нафтопереробна компанія — проєктна потужність підприємства Роснафти. Річна потужність становить 17,1 млн тонн нафти. Розташована в Рязанській області.

Нафтопереробний завод ТАНЕКО

ТАНЕКО — скорочення від Татарстанський нафтопереробний комплекс, — єдиний НПЗ у пострадянській Росії, побудований з нуля. На заводі переробили 16,2 млн тонн нафтосировини. Розташований у місті Нижньокамську Республіки Татарстан.

Нафтопереробний завод Ярославнафтооргсинтез

Ярославнафтооргсинтез — найбільший нафтопереробний завод, розташований на півночі Росії у Ярославлі. Його ​​потужність – 15 млн тонн на рік.

Пермнафтооргсинтез

Пермнафтооргсинтез — нафтопереробний і газопереробний завод, збудований у 1958 році. Пермський НПЗ розташований у м. Перм. Має перероблювання понад 14 млн тонн сировини на рік.

Московський нафтопереробний завод

Московський НПЗ забезпечує понад третину ринку палива столичного регіону. Розташований у Капотні (район столиці РФ). Зареєстрований у Санкт-Петербурзі. Московський НПЗ є провідним вітчизняним виробником сучасного дорожнього бітуму.

Туапсинський нафтопереробний завод

Туапсинський нафтопереробний завод — це єдиний і найстаріший НПЗ на чорноморському узбережжі Росії, побудований у 1929 році. Підприємство розташоване у курортному містечку Туапсе на березі Чорного моря. Туапсинський нафтопереробний завод переробляє до 8,6 млн тонн сировини.

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