Швеція офіційно перейшла на українське написання географічних назв у своїх шведськомовних комунікаціях. Відповідне рішення стосується державних установ та дипломатичної служби країни.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Швеція змінює написання українських географічних назв

Відтепер у шведськомовних офіційних документах і комунікаціях використовуватимуть українські варіанти назв: Kyjiv/Kyiv замість Kiev, Odesa замість Odessa, а також Donbas замість Donbass.

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Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер-Стенергард наголосила, що географічні назви мають значення, адже відображають історію, національну ідентичність та право народів на самовизначення.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення шведської сторони та подякував уряду країни за підтримку.

За його словами, українські міста повинні використовувати власні історичні назви, а не похідні від російської мови варіанти, які тривалий час були поширені через імперський вплив.

У МЗС України також висловили вдячність уряду Швеції та посольству Швеції в Україні за ухвалене рішення, назвавши його ще одним важливим кроком на підтримку коректного використання української топоніміки на міжнародному рівні.

Джерело : МЗС

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