Трамп пригрозил Ирану невиданной бомбардировкой, если его убьют
- Дональд Трамп заявил, что оставил инструкции на случай своего убийства.
- По словам Трампа, Иран уже давно считает его главной целью.
Президент США Дональд Трамп заявил, что заранее оставил инструкции на случай, если Иран покушается на его жизнь.
Об этом Дональд Трамп заявил в интервью The New York Post.
Трамп пригрозил Ирану масштабным ответом: что известно
По словам американского президента, Иран уже давно считает его одной из главных целей.
— Я уже давно в их списке. Вот с чем мы имеем дело. Единственное, что я оставил инструкции — если что-то случится, просто буквально бомбить их с такой интенсивностью, какой они никогда раньше не видели, — сказал Трамп.
Он также прокомментировал сообщения о якобы новом заговоре Ирана по его ликвидации, отметив, что не считает это чем-то новым.
— Израиль ничего нового не обнаружил. Я уже давно был номером один в их списке. Такова жизнь, знаешь. Надеюсь, ты будешь скучать по мне, — заявил президент США.
В то же время CNN сообщил, что израильская разведка не передавала США информацию о конкретном новом плане покушения. По данным телеканала, речь шла лишь о разведывательных данных, согласно которым командующий Корпусом стражей Исламской революции Ахмад Вахиди стремится к смерти Трампа.
Впоследствии Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что “ракеты заряжены и готовы нанести удар по Ирану”, если Тегеран попытается его убить.
— 1000 ракет заряжены и направлены на Исламскую Республику Иран, и еще тысячи ракет сразу же будут запущены, если иранское правительство выполнит свою угрозу совершить покушение или попытку покушения на действующего президента США, — отметил Трамп.
Он заверил, что соответствующие приказы уже отданы.
Почему Иран угрожает Трампу
Издание отмечает, что Иран открыто угрожает Дональду Трампу после ликвидации в 2020 году командующего спецподразделением Аль-Кудс Касема Сулеймани по приказу тогдашнего президента США.
На этой неделе во время церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи участники мероприятий развернули баннеры с призывами убить Трампа.
Один из выступающих, по сообщениям иранских СМИ, заявил:
— Убийство Трампа — наш долг. Почему самый отвратительный человек в мире до сих пор жив?
Сам Трамп во время саммита НАТО также заявил, что Иран по-прежнему считает его главной мишенью.
— Я тоже могу исчезнуть. Потому что я их главная мишень — это всем известно, — сказал президент США.
Накануне The Wall Street Journal сообщил, что Израиль передал США новые разведывательные данные о возможных намерениях Ирана совершить покушение на президента Дональда Трампа.
Во время саммита НАТО в Анкаре Трамп подтвердил, что знает об угрозе своей безопасности.
Также сообщалось, что во время похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи участники церемонии выкрикивали призывы к смерти Трампа и демонстрировали баннеры с угрозами в его адрес.
Кроме того, в последнее время американские правоохранители не раз сообщали об угрозах жизни президента США. В частности, недавно восьми людям предъявили обвинения в подготовке покушения на Трампа во время турнира UFC возле Белого дома.