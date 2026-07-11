Президент США Дональд Трамп заявил, что заранее оставил инструкции на случай, если Иран покушается на его жизнь.

Об этом Дональд Трамп заявил в интервью The New York Post.

Трамп пригрозил Ирану масштабным ответом: что известно

По словам американского президента, Иран уже давно считает его одной из главных целей.

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— Я уже давно в их списке. Вот с чем мы имеем дело. Единственное, что я оставил инструкции — если что-то случится, просто буквально бомбить их с такой интенсивностью, какой они никогда раньше не видели, — сказал Трамп.

Он также прокомментировал сообщения о якобы новом заговоре Ирана по его ликвидации, отметив, что не считает это чем-то новым.

— Израиль ничего нового не обнаружил. Я уже давно был номером один в их списке. Такова жизнь, знаешь. Надеюсь, ты будешь скучать по мне, — заявил президент США.

В то же время CNN сообщил, что израильская разведка не передавала США информацию о конкретном новом плане покушения. По данным телеканала, речь шла лишь о разведывательных данных, согласно которым командующий Корпусом стражей Исламской революции Ахмад Вахиди стремится к смерти Трампа.

Впоследствии Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что “ракеты заряжены и готовы нанести удар по Ирану”, если Тегеран попытается его убить.

— 1000 ракет заряжены и направлены на Исламскую Республику Иран, и еще тысячи ракет сразу же будут запущены, если иранское правительство выполнит свою угрозу совершить покушение или попытку покушения на действующего президента США, — отметил Трамп.

Он заверил, что соответствующие приказы уже отданы.

Почему Иран угрожает Трампу

Издание отмечает, что Иран открыто угрожает Дональду Трампу после ликвидации в 2020 году командующего спецподразделением Аль-Кудс Касема Сулеймани по приказу тогдашнего президента США.

На этой неделе во время церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи участники мероприятий развернули баннеры с призывами убить Трампа.

Один из выступающих, по сообщениям иранских СМИ, заявил:

— Убийство Трампа — наш долг. Почему самый отвратительный человек в мире до сих пор жив?

Сам Трамп во время саммита НАТО также заявил, что Иран по-прежнему считает его главной мишенью.

— Я тоже могу исчезнуть. Потому что я их главная мишень — это всем известно, — сказал президент США.

Накануне The Wall Street Journal сообщил, что Израиль передал США новые разведывательные данные о возможных намерениях Ирана совершить покушение на президента Дональда Трампа.

Во время саммита НАТО в Анкаре Трамп подтвердил, что знает об угрозе своей безопасности.

Также сообщалось, что во время похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи участники церемонии выкрикивали призывы к смерти Трампа и демонстрировали баннеры с угрозами в его адрес.

Кроме того, в последнее время американские правоохранители не раз сообщали об угрозах жизни президента США. В частности, недавно восьми людям предъявили обвинения в подготовке покушения на Трампа во время турнира UFC возле Белого дома.

Источник : New York Post

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