Вночі у Саратовській області атаковано військовий аеродром Енгельс.

Про це повідомляють Telegram-канали Astra та Exilenova+.

Атака на аеродром Енгельс 16 липня

У ніч на 16 липня мешканці Саратовської області чули велику кількість вибухів під час атаки дронів. За даними очевидців, атаковано військовий аеродром Енгельс. Журналісти Astra проаналізували опубліковані у соцмережах кадри пожежі, які підтверджують ураження аеродрому Енгельс.

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За даними Astra, один із безпілотників влетів у багатоповерхівку в ЖК Ладья. Від будинку до злітно-посадкової смуги військового аеродрому Енгельс — близько 2 км.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив, що постраждалих немає.

Telegram-канал Exilenova+ повідомляє, що атаковано територію аеродрому Енгельс-2.

Аеродром Енгельс на карті

Аеродром Енгельс (також відомий як Енгельс-2) — це стратегічна військова авіабаза Повітряно-космічних сил Росії, розташована за містом Енгельс. Саме ж місто розташоване приблизно за 14 км на схід від Саратова.

У ніч на 14 липня підрозділи Сил оборони завдали ударів по низці воєнно-економічних і військових об’єктів на території Росії й на тимчасово окупованих українських територіях. У районі комплексу Газпром нафтохім Салават пролунала серія вибухів, після чого на території підприємства спалахнула пожежа.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 604-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Exilenova+

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