Поліція польського міста Легниця розслідує напад на двох 13-річних громадянок України, який стався ввечері 18 липня. Правоохоронці перевіряють, чи міг інцидент бути скоєний на ґрунті національної ненависті.

Про це повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька.

Що відомо про напад на українок у Польщі

Кароліна Галецька зауважила, що близько 21:00 на вулиці Полярній поблизу басейну невідома жінка вдарила двох українських підлітків.

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Наразі поліція проводить слідчі дії за фактом порушення фізичної недоторканності та встановлює особу нападниці.

– Ніхто не має права застосовувати насильство до іншої людини, особливо до дитини. Також неприпустимо, якщо напад справді був мотивований національним походженням дівчат, – наголосила Галецька.

За інформацією RMF24, мати постраждалих повідомила, що перед нападом жінка зробила дівчатам зауваження через українську мову.

За її словами, нападниця неодноразово ображала та провокувала дітей, після чого вдарила одну з українок, а також інших дітей, які перебували поруч. Вона нібито пояснювала свої дії українським походженням підлітків.

Поліція перевіряє ці обставини та з’ясовує всі деталі інциденту.

Нагадаємо, у Польщі затримали чоловіка, який ображав українських дітей у автобусі.

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