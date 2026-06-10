Цієї ночі українські ракети FP-5 Фламінго завдали удару по воєнному заводу в російських Чебоксарах, який забезпечує армію РФ компонентами для дронів і ракет.

Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та Генеральний штаб ЗСУ.

Ракети FP-5 Фламінго атакували завод у Чебоксарах

– Продовжуємо застосовувати українські далекобійні санкції проти російських воєнних об’єктів і нафтової галузі. Зокрема, цієї ночі українські FP-5 Фламінго влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет. Дякую ЗСУ за влучність, – йдеться у повідомленні.

Як відомо, у російських Чебоксарах під атаку потрапило оборонне підприємство ВНДІР-Прогрес, яке виробляє навігаційні модулі та антени для ракет Іскандер-М, Калібр та дронів Shahed.

Зараз дивляться

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що удар здійснили воїни Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ українськими ракетами FP-5 Фламінго.

Там уточнили, що відстань від найближчої ділянки активного бойового зіткнення в Україні до об’єкта становить понад 900 км.

Завод Прогрес у Чебоксарах відіграє критичну роль у забезпеченні російського високоточного озброєння навігаційними системами.

Зокрема, завод випускає супутникові приймачі та антени Комета, якими окупанти оснащують ударні дрони Shahed (Герань-2), крилаті ракети Калібр, ОТРК Іскандер-М, а також керовані авіабомби з модулями УМПК.

Варто зазначити, що ракети Фламінго з дальністю понад 3 тис. км виготовляє оборонна компанія Fire Point.

За словами Зеленського, протягом минулої ночі уражено Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарському регіоні. Відстань від лінії фронту – понад 900 км, зазначив президент України.

Крім цього, Сили оборони уразили два об’єкти нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні на відстані 700 км. Володимир Зеленський подякував усім, хто б’ється та працює заради України.

Читайте також
Нічна атака на Україну: РФ запустила 207 дронів, більшість вдалося збити
Росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації.

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийЗаводРакетаРосія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.