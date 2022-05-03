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Факти / Україна

Скопійований з ізраїльського Searcher II: БПЛА Форпост, тактико-технічні характеристики

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
бпла форпост

Вчора, 2 травня, українським підрозділом ЗРВ Повітряного командування Південь був збитий російський безпілотник Форпост.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Відзначається, що БПЛА Форпост є найдорожчим безпілотним летальним апаратом, що перебуває на озброєнні РФ. Його вартість оцінюється в $7 млн.

Трохи історії

У квітні 2009 року Росією були закуплені в Ізраїлю для вивчення два БПЛА Searcher II на загальну суму $12 млн.

У підсумку в жовтні 2010 року між двома країнами був підписаний контракт вартістю $300 млн на складання Searcher II з ізраїльських комплектуючих на Казанському вертолітному заводі.

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C 2012 року на Уральському заводі цивільної авіації (УЗГА) розпочато випуск розвідувальних комплексів, що складаються з локалізованих БПЛА і машини управління, що отримали назву Форпост.

Як повідомляється, безпілотник Форпост призначений для виконання таких завдань, як збір розвідувальних даних, пошуково-спостережні польоти, виконання пошукових операцій.

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Тактико-технічні характеристики

БПЛА Форпост обладнаний поршневим двигуном, здатним розвивати потужність до 45 к.с. Цього вистачає, щоб розігнати дрон до швидкості 200 км\г., в той час як операційний радіус дії даного пристрою становить 250 кілометрів.

В якості засобів спостереження, на БПЛА Форпост використовується одна електрооптична і одна інфрачервона камери, що забезпечує можливість його цілодобового використання.

Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ, по матеріалах ЗМІ

Фото: Вікіпедія

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