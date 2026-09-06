Цивільна авіаційна галузь Росії перебуває у кризовому стані через залежність від іноземних літаків, обмежені виробничі можливості та погіршення фінансового становища профільних підприємств.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки (ГУР) на запит LIGA.net.

Цивільна авіаційна галузь РФ у кризовому стані

За даними розвідки, Росія має обмежений науково-технологічний та виробничий потенціал.

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Тому країна не здатна вчасно розробляти власні літаки, проводити їхню сертифікацію та запускати серійне виробництво з необхідними льотно-технічними, експлуатаційними й економічними характеристиками.

За інформацією ГУР, літаки іноземного виробництва забезпечують понад 95% пасажирських перевезень у Росії.

Виробничі потужності РФ дозволяють виготовляти близько 26 літаків на рік. Цього недостатньо, щоб забезпечити потреби російських авіакомпаній до 2030 року.

За останні 10 років кількість аеродромів у Росії скоротилася з 283 до 225. Значна частина об’єктів, які залишилися, потребує реконструкції та капітального ремонту, зазначили у ГУР.

– Авіатранспортний комплекс РФ перебуває у стані системної деградації, що зумовлено залежністю цивільної авіації від повітряних суден іноземного виробництва, обмеженим можливостями російської авіаційної галузі та погіршенням фінансового стану профільних підприємств, – пояснили в розвідці.

Ситуацію з цивільною авіацією в Росії погіршує фінансовий стан підприємств галузі. Йдеться про високий рівень закредитованості та зростання боргового навантаження на тлі ключової ставки Центробанку.

Це призводить до того, що значну частину коштів підприємства спрямовують не на розвиток і реалізацію перспективних проєктів, а на погашення кредитної заборгованості.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір попередити всі авіакомпанії, які використовують повітряний простір та аеропорти Росії, про те, що російське небо стає повністю небезпечним.

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