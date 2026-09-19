Навесні 2026 року американські військові почали готувати операцію після отримання даних, що китайське судно на Близькому Сході нібито перевозить компоненти для ядерної програми.

Безпосередньо перед операцією з’ясувалося, що висновок був помилковим.

Про інцидент повідомляє CNN із посиланням на чотири джерела, обізнані із ситуацією.

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США готувалися перехопити китайське судно через звіт ШІ: що відомо

За даними CNN, навесні серед американських військових поширили розвідувальний звіт, у якому стверджувалося, що китайське судно на Близькому Сході перевозить компоненти ядерної програми.

Після отримання документа військові почали планувати перехоплення судна. Двоє співрозмовників CNN повідомили, що озброєні американські військовослужбовці вже готувалися піднятися на борт, а військові літаки перебували в повітрі.

Операцію зупинили фактично в останній момент. Коли посадовці детальніше перевірили інформацію, вони встановили, що аналітик Командування спеціальних операцій під час підготовки звіту використовував чат-бот зі штучним інтелектом, який неправильно визначив вантаж судна. CNN не вдалося з’ясувати, що насправді перевозило судно.

Одне з джерел CNN назвало розвідувальний звіт “повністю хибним” і заявило, що ситуація “ледь не призвела до війни”, оскільки операція США проти китайського судна могла перерости у пряме збройне протистояння двох країн.

За інформацією CNN, аналітик використав чат-бот для опрацювання розвідувальних даних щодо вантажної відомості китайського судна. Початкова інформація надходила від Командування спеціальних операцій США в Тихоокеанському регіоні.

Система поєднала інформацію з відкритих джерел із засекреченими даними радіоелектронної розвідки та дійшла неправильного висновку щодо вантажу.

Після цього аналітик ще раз використав ШІ — вже для оформлення отриманих результатів у стандартний розвідувальний звіт. Документ поширили серед американських військових. CNN не встановила, чи використовував аналітик комерційний чат-бот, чи внутрішню урядову систему.

Використання ШІ американськими військовими

CNN зазначає, що американські військові та розвідувальні структури дедалі ширше застосовують штучний інтелект — зокрема для обробки великих обсягів розвідданих, вибору цілей, а також у логістиці та управлінні ресурсами.

Водночас джерела медіа звернули увагу на ризики помилкових висновків ШІ та недостатньої перевірки таких даних людиною. Інцидент із китайським судном став прикладом того, як помилкова інформація могла дійти до етапу підготовки реальної військової операції.

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