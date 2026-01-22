Вибачте цей текст доступний тільки в “ російська ”.

Найбільший острів світу – Гренландія, – уже котрий місяць знаходиться в центрі уваги всього світу через підвищений інтерес, який проявляє по відношенню до неї президент США Дональд Трамп.

Так, 21 січня, під час виступу на форумі в Давосі Трамп вкотре підтвердив свій намір взяти Гренландію під контроль. Водночас він запевнив, що США не використовуватимуть для цього військову силу проти Данії.

Американський президент закликав до переговорів про придбання Гренландії США та заявив, що нібито тільки його країна здатна забезпечити розвиток та захист цієї арктичної території.

Зараз дивляться

Того ж дня Дональд Трамп повідомив про власну зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої, за його словами, вдалось сформулювати основу майбутньої угоди щодо Гренландії.

Що треба знати про Гренландію на карті світу та що відомо про місто, яке є її столицею – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Головні факти про Гренландію на карті світу

Відомо, що Гренландія є найбільшим островом у світі, адже її площа сягає понад 2,1 млн квадратних кілометрів.

Проте водночас вона малонаселена, адже 80% її території вкрито льодовиковим щитом. Так, населення Гренландії становить близько 56-57 тисяч осіб. Здебільшого тут живуть інуїти (калаалли) та датчани, вони займаються переважно рибальством та полюванням.

Острів Гренландія географічно розташований у Північній Америці, однак політично він є автономною територією Данії.

Він знаходиться між Атлантичним і Північно-Льодовитим океанами, на схід від Канади.

Основні факти про Гренландію:

знаходиться на континенті під назвою Північна Америка;

омивається водами двох океанів – Атлантичного та Північно-Льодовитого;

найближчі сусіди Гренландії – Канада (з західу) та Ісландія (зі сходу).

має статус автономної території в складі Королівства Данія;

льодовиковий щит покриває близько 80% площі Гренландії, що робить її найхолоднішим населеним місцем на планеті;

населення острову – це, переважно, інуїти (близько 70%);

офіційна мова – гренландська (калааллісут).

Що відомо про столицю Гренландії

Столиця Гренландії – місто Нуук (гренландською Nuuk, раніше – данською Godthåb). Це найбільший населений пункт острова та його політичний центр, розташований на південно-західному узбережжі біля фіордів, відомий як арктична столиця.

Вважається, що сучасність там переплітається з інуїтськими традиціями, пропонуючи неймовірні краєвиди та полярні сяйва, хоча й з суворим кліматом.

Нуук це найбільший промисловий центр, основне місце рибальства та популярний туристичний напрямок.

Основні факти про Нуук:

розташований на південно-західному узбережжі, приблизно за 240 км на південь від Північного полярного кола.

Його населення сягає близько 19-20 тисяч людей, це найбільший населений пункт острова.

офіційних мов дві – гренландська й данська.

клімат – арктичний, з холодними зимами (близько -8°C) та прохолодним літом (близько +6.5°C).

це місто є центром уряду та парламенту Гренландії (Landsting), що управляє внутрішньою політикою острова.

Нагадаємо, 22 січня прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен після дискусій довкола ініціатив США щодо Гренландії заявила, що питання безпеки Арктики та Гренландії має обговорюватися на рівні НАТО, але суверенітет Данії не є предметом переговорів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.