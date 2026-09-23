У російській Уфі вранці 23 вересня пролунали вибухи на тлі оголошеної небезпеки БпЛА.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA з посиланням на місцевих жителів та аналіз кадрів очевидців.

Вибухи в Уфі 23 вересня: що відомо

Вранці жителі Уфи повідомили про вибухи та атаку безпілотників. На оприлюднених після цього кадрах було видно стовп диму.

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OSINT-аналітик ASTRA, проаналізувавши фотографію очевидця, встановив, що дим підіймається в районі Уфимського НПЗ. Водночас не виключається, що його джерелом могла бути розташована в цьому районі ТЕЦ.

На тлі повідомлень про дрони у Башкортостані оголосили режим безпілотної небезпеки. В аеропорту Уфи тимчасово обмежили приймання та відправлення літаків.

Згодом обмеження в аеропорту скасували, він повернувся до штатної роботи. Також було скасовано режим безпілотної небезпеки.

Влада Башкортостану на момент появи повідомлень офіційно не підтверджувала ані атаку на регіон, ані удар по Уфимському НПЗ.

Що відомо про Уфимський НПЗ

Уфимський НПЗ входить до великого нафтопереробного комплексу Башнефти в Уфі разом із підприємствами Уфанефтехім та Новойл. Три майданчики працюють як єдиний технологічний комплекс.

Згідно з даними Башнефти, встановлена потужність безпосередньо Уфимського НПЗ становить близько 7,5 млн тонн нафти на рік, тоді як сукупна потужність трьох уфимських НПЗ становить 24,1 млн тонн на рік.

Уфимський НПЗ виробляє, зокрема, високооктанові бензини, дизельне та реактивне паливо, бітум, кокс, скраплені гази та інші нафтопродукти.

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