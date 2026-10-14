У ніч проти 14 жовтня Сили оборони успішно атакували дата-центр на території Росії, проте російські нафтопереробні заводи не були цілями ударів.

Про це 14 жовтня повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

Сили оборони не атакували російські НПЗ 14 жовтня

Дмитро Литвин спростував повідомлення про удари по російських нафтопереробних заводах і пояснив, які об’єкти насправді атакували українські військові.

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– Росіяни вкинули фейк про начебто два атакованих НПЗ. Дата-центр атакували і успішно, ще дещо атакували, а НПЗ ні, – сказав він.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що російська сторона активно поширює повідомлення про нібито удари по своїх нафтопереробних заводах.

– Будуть активно брехати, бо вони дуже зацікавлені в тому, щоб Україна втратила розвіддані, – зазначив він.

Коваленко додав, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков фактично визнав удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі та порушення енергетичного перемир’я, оголошеного Дональдом Трампом. За словами Пєскова, це сталося тому, що Трамп “не деталізував його”.

– Традиційна російська гра – миру вони не хочуть, брешуть і перекидають відповідальність, розмиваючи реальність, – підсумував він.

Нагадаємо, 11 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією. За його словами, сторони нібито домовилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує оголошене Трампом енергетичне перемир’я.

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