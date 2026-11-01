Президент США Дональд Трамп готовий запросити очільника України Володимира Зеленського на саміт Групи двадцяти (G20).

Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами на святкуванні Геловіну в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

Трамп заявив про готовність запросити Зеленського на G20

Під час розмови з журналістами американському президенту поставили запитання, чи планує він запросити Володимира Зеленського на грудневий саміт G20 у Маямі, зважаючи на те, що запрошення вже отримав російський очільник Володимир Путін.

Зараз дивляться

Трамп коротко відповів, що не має заперечень проти участі українського президента.

— Так, без проблем, — сказав глава Білого дому.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що рішення про запрошення Зеленського на саміт G20 залежить від Трампа. За його словами, участь українського президента можлива, особливо якщо вона сприятиме досягненню конкретних позитивних результатів.

Водночас США вже запросили на грудневий саміт російського президента Володимира Путіна, однак чи приїде він до Маямі, поки невідомо. Сам Трамп раніше заявляв, що не знає, чи погодиться Путін на тристоронні переговори із Зеленським.

Нагадаємо, що саміт G20 відбудеться 14–15 грудня 2026 року на території Trump National Doral Miami — гольф-курорту Дональда Трампа в місті Дорал неподалік Маямі.

Зустріч проходитиме під головуванням США. Основними темами саміту мають стати світова економіка, фінансова стабільність і міжнародна торгівля.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.