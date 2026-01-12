Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості довготривалого контролю над Венесуелою та використання її нафти.

Про це він заявив в інтерв’ю для New York Times.

Трамп про контроль над Венесуелою: нові заяви

Так, Дональд Трамп наголосив, що у питанні контролю США над Венесуелою мова йде не про місяці, а про роки.

Зараз дивляться

– Ми повинні відбудовуватися. І ми відбудовуватимемо її дуже прибутковим способом. Ми будемо використовувати нафту, і ми будемо брати нафту, – підкреслив президент США.

Він додав, що такі кроки знижують ціни на нафту, однак США даватимуть Венесуелі гроші , які їй відчайдушно потрібні.

Також Трамп не виключив можливість свого візиту до Венесуели, якщо це стане для нього безпечним.

– Я б із задоволенням поїхав, так. Я думаю, що колись це буде безпечно, вірите чи ні. Я б із задоволенням поїхав, – підсумував він.

Раніше стало відомо, що в ніч проти 3 січня США здійснили серію ударів по території Венесуели.

Ця операція була точковою, під час неї американські спецслужби викрали диктатора країни Ніколаса Мадуро з дружиною.

Нагадаємо, Трамп оголосив себе виконувачем обов’язків президента Венесуели.