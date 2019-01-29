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Покарання за запізнення: у РФ діти просиділи урок у протигазах

В одній із шкіл Улан-Уде – столиці російської Бурятії – вчитель з основ безпеки життєдіяльності змусив учнів 7 класу сидіти у протигазах через запізнення.

Протигази

Про це повідомляється на сайті Уповноваженого з прав дитини в Бурятії, до якого звернулися зі скаргою батьки учнів школи №58 в Улан-Уде.

Вони розповіли, що вчитель застосував непедагогічний методи виховання, змусивши їхніх дітей через запізнення весь урок сидіти у протигазах.

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Після перевірки факт тиску викладача на школярів підтвердився, йому оголосили дисциплінарне стягнення у формі зауваження, а директору школи порадили провести роз’яснювальну роботу з учителями щодо дотримання прав дитини та поваги до людської гідності.

До слова, 16 січня президент Петро Порошенко підписав законопроект про введення в україні адміністративної відповідальності за булінг у школах.

Фото: pixabay.com

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