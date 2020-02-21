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Факти / Світ / Росія

Китаянку з високою темературою зняли з поїзда Київ – Москва. Вагон відчеплений

У Брянську (РФ) китаянку зняли з поїзда Київ – Москва через високу температуру. Вагон, в якому їхала жінка був відчеплений.

Всі пасажири вагони були поміщені на карантин в Брянську міську лікарню.

– Її зняли з поїзда з температурою 38 градусів. Громадянка Китаю відправлена в інфекційну лікарню Брянська, – сказала керівник регіонального управління Росспоживнагляду по Брянській області Людмила Трапезнікова.

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Трапезнікова заявила, що ситуація знаходиться на контролі.

Нагадаємо, 20 лютого було підтверджено 899 нових випадків зараження коронавірусом в Китаї. Таким чином кількість хворих в країні зросла до 75,4 тис.осіб.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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