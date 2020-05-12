Пєсков заразився коронавірусом

Коронавірус підхопила людина з найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна – його прес-секретар Дмитро Пєсков.

Чиновник підтвердив цю інформацію.

– Так, захворів. Лікуюся, – сказав Пєсков.

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За його словами, наразі він перебуває у лікарні.

Він також уточнив, що з Путіним не контактував більше місяця.

Дружина Пєскова – Тетяна Навка – росЗМІ розповіла, що теж перебуває у лікарні з коронавірусом.

За її словами, з ними обома все добре, а в лікарню вирішили лягти, щоб не піддавати ризику інших членів родини.

– Вся родина сиділа в суворій ізоляції. Мій чоловік працював. У зв’язку з цим є тільки одна теза, що, ймовірно, це від нього, тому що він перший захворів. Він приніс з роботи, – зазначила Навка.

Нагадаємо, раніше коронавірус діагностували у прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, міністра культури Ольги Любимової, глави Мінбуду Володимира Якушева та його заступника Дмитра Волкова.

До речі, Росія посіла друге місце у світі за кількістю хворих на коронавірус. За добу тут виявили 10 899 випадків, загальна кількість хворих – 232 243. Добовий приріст становить 4,9%.