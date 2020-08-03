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Факти / Світ / Росія

Польща оштрафувала Газпром на $57 млн через Північний потік-2

Польський Антимонопольний регулятор UOKiK оштрафував російський Газпром за відмову від співпраці з розслідування щодо Північного потоку-2.

Сума штрафу становить 213 млн злотих ($57 млн – Ред.).

Штрафні санкції стосуються створення консорціуму, що фінансує будівництво газопроводу Північний потік-2 без згоди UOKiK.

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Цей обов’язок випливає з європейських законів, на яких заснований польський закон Про захист конкуренції і споживачів.

Звинувачення оголошено ще п’яти компаніям: Engie зі Швейцарії, а також нідерландським компаніям Uniper, OMV, Shell і Wintershall Dea.

Голова UOKiK звернувся за документами справи і до Газпрому, але в компанії відмовилися надати інформацію, яка необхідна для проведеного розгляду.

Польща проти Газпрому

3 червня антимонопольний регулятор у Польщі UOKiK порушив справу проти Газпрому через ігнорування російською стороною вимоги надати документи для антимонопольного розслідування щодо Північного потоку-2.

Тоді Польща погрожувала стягнути з російської компанії до €50 млн.

Джерело: UOKiK

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