Російські розробники вакцини Супутник V оцінили її ефективність у 100%

Розробники російської вакцини від коронавірусу Супутник V повідомили про ефективність 91,4%, а під час складних випадків Covid-19 – всі 100%.

Відсоток ефективності вдалося обрахувати під час проведення досліджень за участі 22 714 осіб. Вони отримали щеплення препаратом або плацебо, у результаті коронавірус виявили у 78 добровольців. Вакцина показала ефективність понад 90% у 78 випадках захворювання.

У групі, яка отримала плацебо, зафіксували 20 хворих у тяжкій формі. Серед тих, хто отримав щеплення, не захворів ніхто. Це дало підстави стверджувати про ефективність 100%.

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Туреччина відмовилася від російської вакцини

У серпні Росія стала першою країною у світі, яка створила вакцину від коронавірусу. Через таку швидкість інші держави побоюються купувати препарат.

Зокрема нещодавно Туреччина відмовилася від російської вакцини через відсутність необхідної лабораторної практики.

Джерело: Супутник V