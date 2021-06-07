Російський опозиційний політик Дмитро Гудков заявив про погрози з оточення Адміністрації президента.

За словами Гудкова, у Києві він готується до інтерв’ю і декількох ефірів на телебаченні.

– Під’їжджаю до Києва, де у мене давно заплановані зустрічі і ефіри (сьогодні – у Євгена Кисельова). Кілька близьких джерел з оточення Адміністрації президента повідомили, що якщо я не покину країну, фейкову кримінальну справу буде продовжено аж до мого арешту. Якщо залишуся, дана санкція вирішити питання Гудкова будь-яким способом. Вважаю, що висмоктану з пальця справу про підвал було порушено виключно, щоби не допустити мене на вибори і видавити з країни як мінімум до дня голосування. Сподіваюся, що з моїм від’їздом завзятість жандармів знизиться. Моє рішення підтримано рідними і близькими мені людьми, на адресу яких також надійшла серйозна інформація про загрози та ризики.