Російський опозиційний політик Дмитро Гудков заявив про погрози з оточення Адміністрації президента.
За словами Гудкова, у Києві він готується до інтерв’ю і декількох ефірів на телебаченні.
– Під’їжджаю до Києва, де у мене давно заплановані зустрічі і ефіри (сьогодні – у Євгена Кисельова). Кілька близьких джерел з оточення Адміністрації президента повідомили, що якщо я не покину країну, фейкову кримінальну справу буде продовжено аж до мого арешту. Якщо залишуся, дана санкція вирішити питання Гудкова будь-яким способом. Вважаю, що висмоктану з пальця справу про підвал було порушено виключно, щоби не допустити мене на вибори і видавити з країни як мінімум до дня голосування. Сподіваюся, що з моїм від’їздом завзятість жандармів знизиться. Моє рішення підтримано рідними і близькими мені людьми, на адресу яких також надійшла серйозна інформація про загрози та ризики.
Російський опозиційний політик, колишній депутат Держдуми Дмитро Гудков став підозрюваним у кримінальній справі щодо заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою з особливо великим збитком.
В Омській області зник безвісти міністр охорони здоров’я регіону Олександр Мураховський, який влітку минулого року очолював міську лікарню швидкої допомоги №1, куди після отруєння доставили опозиціонера Олексія Навального.
Фото: Гудков/Telegram