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Факти / Світ / Росія
Людмила Богданова |

Північний потік-2 готують до заповнення газом

Північний потік-2

Російський газопровід Північний потік-2 розпочнуть готувати до наповнення газом у п’ятницю, 11 червня. Для введення газогону в експлуатацію необхідно кілька місяців. Про це повідомили на офіційному сайті компанії-оператора.

Наразі укладання морської частини першої лінії газопроводу завершено. У четвер, 10 червня, були з’єднані морські проводи Німеччини та Російської Федерації.

Також тривають роботи на трубопроводі другої лінії.

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Про завершення будівництва першої лінії труб Північного потоку-2 4 червня повідомив президент РФ Володимир Путін.

Він заявив, що російська компанія Газпром готова заповнити об’єкт газом. За словами Путіна, завершення будівництва очікують приблизно за 1,5-2 місяці.

Коли саме розпочнеться перше постачання газу, залежить від німецького регулятора.

Джерело: Nord Stream 2

Фото: Dreamstime

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