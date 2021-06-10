Від зупинки транзиту газу через українську територію Україна втрачатиме щонайменше $1,5 млрд на рік, заявила директор по взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями Оператора ГТС Ольга Белькова.

За словами Бєлькової, ще більше стурбованості викликає той факт, що у разі запуску газопроводу інша сторона захоче “позбутися” України, як конкурента.

– Прямі збитки для української ГТС у разі відсутності транзиту становитимуть не менше 1,5 млрд доларів на рік. Але більше хвилює, що в разі введення в експлуатацію Північного потоку-2 інша сторона захоче позбутися “конкурента”, – наголосила Белькова.

Наразі російська компанія Газпром поставляє газ до Європи через Україну за умовами транзитного контракту, який втратить чинність лише у 2024 році.

Згідно з умовами контракту, РФ зобов’язана прокачувати не менше 40 млрд кубометрів газу на рік через українську трубу, якщо цього не відбуватиметься, вони все одно змушені будуть платити.

Гарантії транзитів

7 червня Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що незабаром Сполучені Штати та Німеччина обговорять питання компенсацій Україні у разі запуску газопроводу в експлуатацію.

На думку Блінкена, оптимальним рішенням буде гарантування Україні того, що транзитні платежі збережуться і після запуску газопроводу.