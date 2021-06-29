РФ перевірила роботу ППО в окупованому Криму на тлі навчань Sea Breeze 2021

РФ провела перевірку готовності системи протиповітряної оборони на окупованому кримському півострові на тлі спільних навчань України, Сполучених Штатів та інших країн-членів НАТО Sea Breeze 2021.

Масштабні військові навчання Sea Breeze стартували 28 червня, а сьогодні у перевірці військові РФ задіяли приблизно 20 літаків і гвинтокрилів.

Були задіяні розвідні літаки Су-24МР, винищувачі Су-27 і Су-30СМ, а також фронтові бомбардувальники Су-24М, гелікоптери Мі-8 і Ка-27, комплекси С-400 Тріумф і Панцир.

Під час перевірки російська авіація виконувала завдання на різних висотах, зокрема на максимальній відстані від зон виявлення радіолокаційних станцій, а також на надмалих висотах.

Також розрахунки комплексів С-400 Тріумф і Панцир здійснили виявлення та електронні пуски (тобто без фактичної стрільби) по контрольних цілях.

Навчання Sea Breeze 2021

28 червня у акваторії Чорного моря біля берегів Одеси стартували міжнародні військово-морські навчання Sea Breeze 2021.

Про те, скільки військових та які країни будуть задіяні під час Sea Breeze 2021, читайте та дивіться на Фактах ICTV.