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Факти / Світ / Росія
Людмила Богданова |

ЄС готує нові санкції проти Росії на випадок порушення міжнародних прав

жозеп боррель

Європейська комісія на чолі з головою дипломатії Жозепом Боррелем планує найближчим часом підготувати нові санкції проти Російської Федерації. Відповідну пропозицію щодо посилення обмежень подала Європейська Рада.

Додаткові обмежувальні заходи готують на випадок, якщо Росія і надалі порушуватиме міжнародне право.

Жозеп Боррель розповів, що він також займатиметься розробкою варіантів співпраці з Росією. Також голова дипломатії підкреслив важливість підтримки російського громадянського суспільства.

– Зрештою, Росія – наш найбільший сусід. Це не зникне, і навряд чи найближчим часом відбудуться політичні зміни, які змусять її суттєво змінити свою поведінкову модель. ЄС повинен врахувати це і розробити політику, яка дозволить досягти певної форми спільного проживання, захищаючи наші інтереси та цінності та зупиняючи динаміку ескалації.

Боррель окреслив основний напрям роботи з Росією за висновками Європейської Ради – “дотримуватися чіткої межі, зберігаючи необхідність підтримувати відкриті канали зв’язку”.

25 червня ЄС продовжив економічні санкції проти Росії, пов’язані з анексією Криму. Обмеження поки діятимуть до червня 2022 року, поки їх не продовжать знову.

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Євросоюз шукатиме нові формати діалогу з РФ.

Джерело: Європейська служба зовнішніх справ

Фото: Depositphotos

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